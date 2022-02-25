Цены на электронику в торговой сети DNS за один день увеличились в среднем на 30%. Сайт DNS некоторое время не работал, а в магазинах висели объявления о том, что ценники недействительны, актуальные цены следовало уточнять у продавцов.
Глава DNS Дмитрий Алексеев рассказал в фейсбуке о причинах роста цен. По его словам, ритейлеру пришлось срочно менять ценники из-за ослабления рубля и ажиотажного спроса на товары. Он не исключает, что цены продолжат расти, поскольку против России приняты санкции, ограничивающие ввоз электроники.
Комментаторы отметили, что в DNS подняли цены на товары, которые закупались при прежнем курсе, то есть сеть занимается спекуляцией. Но если доллар не подешевеет, сети придётся закупать новые товары дороже, чем раньше, и ей приходится учитывать эти риски.
24 февраля на фоне конфликта России и Украины доллар дорожал до 89 рублей в пике, некоторые банки продавали его по 100 рублей и выше. 25 февраля рубль начал отыгрывать падение — сейчас на фондовых биржах доллар торгуется по 83,7 рубля.
Власти США ввели экспортные ограничения, в том числе запретив поставлять в Россию полупроводники, компьютеры, телекоммуникационное оборудование, лазеры и сенсоры. Не исключено, что этих ограничений будут придерживаться страны, тесно сотрудничающие с США. Например, Тайвань уже объявил о присоединении к санкциям (правда, пока не ясно, в какой степени), а именно в этой стране на фабрике TSMC производят российские процессоры «Байкал» и «Эльбрус».
Опрошенные «Коммерсантом» эксперты считают, что из-за нынешнего кризиса электроника в России подорожает примерно на 30%. В Ozon заметили повышенный спрос на продукцию Apple и Xiaomi. В МТС пока удерживают цены на прежнем уровне. Аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин считает, что магазины электроники повысят цены в ближайшие дни.
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