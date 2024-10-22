Чудеса Apple: iPad Mini 7 совместим с Final Cut Pro, но у него нет «Постановщика»





В прошлом году Apple выпустила приложение для профессионального монтажа видео Final Cut Pro для моделей iPad Pro и iPad Air с чипами M-серии, а сегодня портал MacRumors узнал, что утилита работает с новым iPad mini 7-го поколения.Компания Apple по-тихому обновила список совместимости Final Cut Pro в App Store, указав, что приложение теперь совместимо как с чипами серии M, так и с чипом A17 Pro. Но только с новым iPad mini, а с iPhone 15 Pro утилита работать не будет.Также журналисты MacRumors подтвердили, что на новом iPad mini нет режима «Постановщика», поэтому развернуть на его базе мобильный офис с многооконностью и вывести изображение на внешний монитор не выйдет.