«Чёрная пятница» в билайне: скидки до 90% на смартфоны, гаджеты и аксессуары

билайн объявил о запуске «Чёрной пятницы». В интернет-магазине оператора можно приобрести смартфоны, планшеты, ноутбуки, умные часы, беспроводные наушники и другие аксессуары, а также устройства для умного дома и бытовую технику. В акции участвуют около 1000 товаров со скидками до 90%.
Можно не ждать новогодней суеты и сделать покупки осознанно и с выгодой уже сейчас: заранее приобрести подарки близким или порадовать себя. А чтобы близкие оставались на связи и в безопасности, гаджеты и девайсы стоит дополнить сим-картами билайна с защитой от спама и мошенников. Узнать о том, как бесплатно настроить сервис «Моя безопасность», можно здесь.
Предложение действует до 30 ноября 2024 года.
Реклама ПАО «ВымпелКом». Подробнее на сайте: beeline.ru.
г. Москва, ОГРН 1027700166636
erid: 2VSb5zELA2U