«Чёрная пятница» в билайне: скидки до 90% на смартфоны, гаджеты и аксессуары

Александр
ПАРТНЕРСКИЙ МАТЕРИАЛ



билайн объявил о запуске «Чёрной пятницы». В интернет-магазине оператора можно приобрести смартфоны, планшеты, ноутбуки, умные часы, беспроводные наушники и другие аксессуары, а также устройства для умного дома и бытовую технику. В акции участвуют около 1000 товаров со скидками до 90%.

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Помимо этого, в рамках «Чёрной пятницы» в билайне доступны популярные модели брендов realme, Infinix, Samsung, Apple, Huawei, HONOR и TECNO в комплекте с аксессуарами и бонусными рублями, которые можно потратить на услуги связи. Это отличная возможность обзавестись современным смартфоном или сделать приятный подарок близким и получить выгоду до 30 000 рублей от розничной цены в зависимости от модели.

Можно не ждать новогодней суеты и сделать покупки осознанно и с выгодой уже сейчас: заранее приобрести подарки близким или порадовать себя. А чтобы близкие оставались на связи и в безопасности, гаджеты и девайсы стоит дополнить сим-картами билайна с защитой от спама и мошенников. Узнать о том, как бесплатно настроить сервис «Моя безопасность», можно здесь.   

Предложение действует до 30 ноября 2024 года.

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