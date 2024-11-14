«Чёрная пятница» в билайне: скидки до 90% на смартфоны, гаджеты и аксессуары





билайн объявил о запуске «Чёрной пятницы». В интернет-магазине оператора можно приобрести смартфоны, планшеты, ноутбуки, умные часы, беспроводные наушники и другие аксессуары, а также устройства для умного дома и бытовую технику. В акции участвуют около 1000 товаров со скидками до 90%.

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