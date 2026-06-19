CMF Phone 3 Pro отменен. Разработчики честно признались, почему новинка не выйдет
Бренд Nothing официально подтвердил, что в этом году пользователи не увидят преемника доступного CMF Phone 2 Pro. Разработку новой модели пришлось полностью свернуть из-за серьезного кризиса в индустрии.
Об этом сообщает сооснователь компании Акис Эвангелидис в своих соцсетях. По его словам, цены на память взлетели настолько высоко, что создать по-настоящему качественное, продвинутое и доступное устройство стало невозможным. Компания не захотела идти на компромиссы ради сомнительного обновления и выпускать посредственный гаджет, который разочарует фанатов.
Главным виновником этого дефицита стал рост интереса к искусственному интеллекту. Крупнейшие IT-гиганты массово скупают микросхемы памяти для своих дата-центров, из-за чего цены на комплектующие для смартфонов взлетели почти вдвое. Эксперты отрасли предупреждают, что кризис затянется надолго, и доступные устройства с хорошей начинкой могут временно стать большой редкостью.
Тем не менее в Nothing просят сильно не расстраиваться. Хотя CMF Phone 3 Pro отменен, суббренд до конца года все же представит гаджеты в совершенно новых для себя категориях. Кроме того, сама компания Nothing вовсю готовит к выпуску новый смартфон под основным брендом, но, скорее всего, он окажется в более высоком ценовом сегменте.
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