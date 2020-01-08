Компания Alienware представила на выставке CES портативную игровую консоль Concept UFO. Она похожа на приставку Nintendo Switch, но работает не на проприетарной платформе производителя, а на Windows 10, поэтому может запускать игры, изначально созданные для ПК.
В Concept UFO используется 8-дюймовый экран (у Switch — 6,2 дюйма). Подробные характеристики консоли держатся в секрете, известно лишь, что на ней можно запускать Mortal Kombat 11, World War Z и Rocket League. Не исключено, что с ней совместимы и другие игры, хотя очевидно, что их приходится адаптировать под начинку консоли и снижать настройки графики.
Когда эта приставка появится в продаже и сколько она будет стоить, неизвестно, но можно ожидать, что по аналогии с другими продуктами Alienware, она будет недешёвой. В Concept UFO реализована давняя мечта геймеров — запускать топовые десктопные игры на портативной приставке и всегда иметь их при себе. Ту же задачу решают игровые стриминговые сервисы, в том числе Google Stadia.
Название Concept UFO намекает, на то, что этот продукт ещё не готов к массовому производству. Инженерам Alienware придётся доработать его и решить массу задач, в том числе связанных с энергопотреблением и автономностью (ведь ПК-игры очень требовательны к ресурсам, в том числе энергии). В любом случае, у Alienware уже готов рабочий прототип этого устройства, на нём можно играть, а это значит, что его выпуск — лишь вопрос времени.
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