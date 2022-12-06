ПК

Cooler Master представил нереально крутую «сферу» для геймеров

Фархад

Orb X

Тайваньский производитель компьютерных аксессуаров Cooler Master представил новую игровую станцию Orb X — «сферу» со встроенным столом, креслом, тремя мониторами и мощным ПК.

Кресло изготовлено из натуральной кожи и оснащено регулируемыми подголовником, поясничной опорой и подставкой для ног. Как только пользователь садится в «сферу», моторизованный купол в верхней части Orb X опускает экран до уровня глаз. Кстати, покупателям доступны модели с одним 34-дюймовым монитором или тремя 27-дюймовыми экранами. В дополнение к этому Orb X также предлагает встроенную систему объёмного звука.

Orb X

В корпусе Orb X есть скрытый отсек, где можно хранить ПК и консоли, а в стол встроена беспроводная зарядка и хаб с несколькими портами USB-A и USB-C. Всё это дополняется акцентной RGB-подсветкой.

Возможно, дизайнеры Cooler Master вдохновлялись роботом EVE из мультфильма WALL-E при создании внешнего оформления «сферы».

К сожалению, Cooler Master пока не раскрывает стоимость и сроки начала продаж Orb X, но, вероятно, девайс будет стоить ~$15 000.

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Источник:
Engadget
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