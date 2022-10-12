SSD

Corsair выпустила 4-терабайтный SSD-накопитель размером с брелок

Александр


Компания Corsair выпустила в продажу портативные SSD-накопители серии EX100U. Габариты новинки составляют всего 79×37×11 мм, это меньше пачки сигарет и сравнимо с брелком.

В Corsair EX100U предусмотрен разъём USB Type-C Gen 2×2, благодаря чему данные передаются со скоростью до 20 Гбит/с, если такая скорость поддерживается компьютером. В комплекте предусмотрен переходник для подключения к разъёму USB Type-A, но с его использованием скорость снижается. Для электронной начинки накопителя на разъёмах есть специальные заглушки.

Накопители Corsair EX100U выпущены в трёх версиях, отличающихся друг от друга только объёмом — 1, 2 и 4 ТБ. В США они будут продаваться за 103, 185 и 465 долларов соответственно (около 6 500, 11 800 и 29 600 рублей по сегодняшнему курсу).

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Комментарии

AleX_another
+666
AleX_another
Удобная вещь, но шнур-то зачем? Внутри обычный SSD M2, почему не сделать, как на флешке, USB 3.2? Скорость та же, 10х2.
12 октября 2022 в 17:52
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Dmitriy
+280
Dmitriy
Да, шнур всю картину портит. Сразу мину к удобству. Понимаю, что не везде такой толстой флешкой подлезть удобно, но тогда логичнее был бы отдельно шнурок — удлинитель
Вчера в 21:25
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