Да они никому не нужны! Покупатели показали своё отношение к iPhone 16 Pro

Фархад
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Сегодня, 13 сентября, во многих странах мира стартовали предзаказы на новые гаджеты Apple, представленные в начале этой недели. Несмотря на кучу хейта и критики, модели iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max в американском сторе раскупили на два месяца вперёд.

Срок поставки некоторых конфигураций iPhone 16 Pro Max сдвинулся на начало ноября. При этом «бюджетные» iPhone 16 и iPhone 16 Plus будут доступны в день старта продаж — 20 сентября.

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Отметим, что высокий спрос на iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max в американских (и других) магазинах не говорит о популярности этих устройств среди пользователей. Многие из них были выкуплены для последующей перепродажи в России и СНГ, а ещё небольшую часть оформили начинающие блогеры, которые в течение нескольких недель вернут смартфоны в Apple (как это было c Vision Pro и кучей других устройств).

Увы, точное количество активированных iPhone 16 мы никогда не узнаем.
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Источник:
MacRumors
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