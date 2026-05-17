Дальнобойная связь, GPS и зарядка раз в год: любой может собрать такие часы самостоятельно
Энтузиаст Daniel Ansorregui представил проект умных часов LightInk с открытым исходным кодом, вдохновлённый цифровыми часами 1990-х годов. Устройство оснащено 1,54-дюймовым E Ink дисплеем с разрешением 200×200 пикселей и солнечной панелью, которая заряжает встроенный аккумулятор ёмкостью 100 мА·ч. Заявленная автономность достигает 10 месяцев при комбинированном питании от батареи и солнца.
LightInk не является серийным продуктом: пользователю необходимо самостоятельно напечатать корпус на 3D-принтере, сделать печатную плату и распаять компоненты согласно инструкции. В основе часов лежит микроконтроллер ESP32-PICO-D4, дополненный радиомодулем LoRa на чипе Wio-SX1262 для дальнобойной связи, приёмником GPS, вибромотором и пьезодинамиком. Разработчик отказался от акселерометра для экономии энергии, а мобильное приложение-компаньон на данный момент отсутствует.
Проект стартовал в 2019 году с использованием Heltec Wireless Stick Lite и прошёл несколько итераций, прежде чем приобрёл нынешний вид. Для снижения энергопотребления применяется режим wake-up stub: ESP32 обновляет изображение на E Ink дисплее менее чем за 1 мс и сразу переходит в глубокий сон, что позволяет минимизировать затраты энергии. Все необходимые файлы доступны в репозитории на GitHub, а стоимость компонентов может варьироваться в зависимости места, где они продаются.
