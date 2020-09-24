





Журналист Washington Post Джоффри А. Фаулер протестировал Apple Watch Series 6 и Fitbit Sense 3, которые получили датчики уровня кислорода в крови. По его словам, первый гаджет не мог определиться с показателями, показывая 100-процентный уровень, а в других ситуациях настолько низкий, что это могло «свидетельствовать» о наличии серьезных заболеваний, которых у Фаулера нет. Спойлер: он не рекомендует покупать ни одно из протестированных устройств.Джоффри провел с новыми часами неделю и подробно описал опыт в своей колонке. Он отмечает, что датчик в Apple Watch Series 6 очень плох, с разницей в несколько минут он показывал 88% (низкий уровень), а затем 95% (нормальный уровень для здоровых людей).Фаулер не ставил голословных заключений. В течение недели он сравнивал показатели уровня кислорода в крови Apple Watch 6 и медицинского пульсоксиметра, погрешность показателей которого составляет 2%. Результаты значительно различались. Журналист сообщил об этом в Apple, после чего компания предложила заменить гаджет. Новые часы демонстрировали погрешность в диапазоне от 2 до 3 процентов, но иногда она достигала до 7%, а это уже серьезная разница.Джоффри отмечает, что датчики уровня кислорода в крови Apple Watch Series 6 и Fitbit Sense 3 не проходили сертификацию FDA, а это означает, что они не считаются медицинским оборудованием. Оба производителя на страницах своих новинок подчеркивают, что гаджеты могут использоваться для отслеживания фитнесс-прогресса и ежедневной активности. Несмотря на это, в маркетинговых роликах Apple Watch Series 6 новый датчик позиционируется в качестве возможности следить за своим здоровьем. При этом стоит отметить, что сенсоры ЭКГ, которые появились в Apple Watch 2018 года, проходили все соответствующие проверки.Сообщается, что сложность отслеживания уровня кислорода в крови новых смарт-часов обусловлена расположением часов. Оказалось, что на запястье измерить показатели сложнее, чем на пальце, поэтому велика вероятность возникновения ложного результата или ошибки во время считывания. В связи с этим Fitbit Sense 3 позволяют измерять уровень насыщения крови кислородом (SpO2) только ночью. Фаулер отмечает, что средние показатели за ночь во время тестирования показали более точные результаты, чем мгновенные результаты. Тем не менее такой сценарий использования датчика менее востребован.Журналист также рассказал, что оба производителя не объясняют, как использовать новый сенсор для фитнесса. Fitbit замеряет SpO2 только во сне, а Apple Watch выдают ошибку считывания во время движения. В медицинских целях оба гаджета бесполезны из-за отсутствия соответствующей сертификации и неизвестного уровня погрешности.Для гигантских технологических компаний недопустимо продавать устройства, снимающие показатели нашего тела, не раскрывая, каким образом они были протестированы и каковы диапазоны их вероятной погрешности. Сбор данных о нашем теле может помочь улучшить показатели нашего здоровья, но только при условии, что эти данные собирались точно. Что касается датчиков SpO2 в Apple Watch Series 6 и Fitbit Sense 3, при необходимости лучше использовать специальные медицинские приборы.