Фанат Apple решил обсудить, почему даже флагманские Android-смартфоны настолько невыносимы. Досталось всем!





Пользователь Reddit с ником IoniqRed0829 инициировал интересную дискуссию. Он был давним пользователем айфонов, затем решил разнообразить свою жизнь, купил складной Samsung Galaxy Fold 6, но продержался с ним всего год. Его сильно раздражает Android после iOS, хотя ему всё же не хватает на iPhone одной из фич Samsung и Google.

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