Фанат Apple решил обсудить, почему даже флагманские Android-смартфоны настолько невыносимы. Досталось всем!

Александр



Пользователь Reddit с ником IoniqRed0829 инициировал интересную дискуссию. Он был давним пользователем айфонов, затем решил разнообразить свою жизнь, купил складной Samsung Galaxy Fold 6, но продержался с ним всего год. Его сильно раздражает Android после iOS, хотя ему всё же не хватает на iPhone одной из фич Samsung и Google.

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IoniqRed0829 пишет:

«Хотел начать с того, что пользовался iPhone 10 лет — со школы, начиная с iPhone 5s и заканчивая iPhone 15 Pro Max. Год назад мне захотелось перемен, и я решил впервые за десятилетие попробовать Android, выбрав Samsung Galaxy Fold 6.

Первые впечатления были восторженными: складной экран превращал телефон в планшет, который всегда под рукой. RCS только появился, и я почти не скучал по iMessage. Android оказался близок к iOS, но через три недели заметил, что приложения работают хуже, чем на iPhone.

Android Auto vs Apple CarPlay: интерфейс Android Auto оказался невероятно лагающим. Даже в моём технологичном электрокаре Google Maps и Waze постоянно тормозили. Игры в режиме парковки — единственный плюс. Соцсети: фото и видео в Snapchat выглядели так, будто сняты на телефон десятилетней давности. Камера Fold 6 не дотягивает до флагманов вроде Galaxy S25 Ultra, но проблема явно глубже.

Продуктивность: здесь Fold 6 блестящ. Одновременная работа с несколькими приложениями на экране идеально вписалась в мои сценарии работы. Жаль, что Apple до сих пор не добавила разделение экрана в модели Pro Max (это 2025 год!).

В итоге: понимаю, почему молодое поколение выбирает iPhone. Android предлагает крутые фишки вроде многозадачности, но ключевые моменты — стабильность приложений, интеграция с гаджетами, качество камер в соцсетях — пока за Apple, и этот тренд не изменится».


Если просуммировать оставленные под этим постом комментарии, люди отмечают преимущества и недостатки как у iPhone, так и у Android-смартфонов. Выжимка аргументов за и против iPhone и Android:

Преимущества iPhone

Стабильность и интеграция:

  • iOS ценится за плавность работы, отсутствие лагов (c1k, joe4563) и бесшовную интеграцию с экосистемой Apple (Mac, Apple Watch, Vision Pro). Пользователи отмечают, что приложения лучше оптимизированы, особенно для соцсетей, качество фото/видео в них выше (IoniqRed0829).
  • Apple CarPlay работает стабильнее, чем Android Auto, который критикуют за лаги (IoniqRed0829).

Надёжность:

  • Обладатели iPhone реже сталкиваются с аппаратными проблемами. Они реже меняют устройства, экономя в долгосрочной перспективе (4paul).
  • Apple избегает выпускать сырые функции, предпочитая гарантированно работающие решения (LouisvilleLoudmouth).

Экосистема:

  • AirDrop, Handoff и синхронизация данных между устройствами создают удобство для пользователей (glytxh).

Недостатки iPhone

Ограниченная кастомизация:

  • Нет многозадачности с разделением экрана на моделях Pro Max, что критикуют любители продуктивности (OkSuccess9856).
  • Слабые возможности настройки интерфейса (обои, рингтоны) по сравнению с Android (4paul).

Проблемы ПО: 

  • Пользователи жалуются на баги клавиатуры, исчезающие уведомления и повторный показ старых уведомлений (ChaplnGrillSgt).

Высокая стоимость:

  • Устройства Apple дороже, а сервис Apple Developer Program требует ежегодных платежей ($99), что ограничивает нишевых разработчиков (Shazen_de).

Преимущества Android

Гибкость и инновации:

  • Возможность устанавливать нишевые приложения через сторонние APK-файлы и глубоко кастомизировать систему (Shazen_de).
  • Складные телефоны предлагают уникальные фишки вроде планшетного режима и реальной многозадачности (IoniqRed0829).

Продуктивность:

  • Одновременная работа с несколькими приложениями на экране, расширенные настройки и более тесная интеграция с Windows (OkSuccess9856).

Доступность:

  • Широкий выбор моделей под любой бюджет, включая флагманы с топовыми камерами (Galaxy S25 Ultra).

Недостатки Android

Проблемы оптимизации:

  • Соцсети (Snapchat) и картографические приложения (Google Maps) работают хуже, чем на iOS (IoniqRed0829).
  • Android Auto критикуют за лаги даже в современных электрокарах.

Ненадёжность устройств:

  • Складные телефоны страдают от быстрого износа экрана, отслоения защитной плёнки и дорогого ремонта (Gromchy).

Фрагментация экосистемы:

  • Отсутствие единой интеграции между устройствами разных брендов, как у Apple (glytxh).

Напрашиваются вполне однозначные выводы: iPhone подходит тем, кто ценит стабильность и единую экосистему устройств, а также хочет получать высокое качество фото- и видеоконтента в соцсетях, а Android-смартфон понравится экспериментов, кастомизации и самых свежих инноваций.

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Комментарии

+24
Ponivit
Андроид для бомжей. Так было, есть и будет.
час назад в 21:17
#
Yuri Konst
+62
Yuri Konst Ponivit
Всё так, куда нам до вас, до понтовых нищебродов с огрызками)
23 минуты назад
#
–12
cptn_ochevidnst
Особенно, когда нужно надиктовать текст в мессенджер или записки. Про лаги и баги клавиатуры это правда: из года в год одна и та же фигня. Apple, по-моему, вообще забил на эту проблему и её просто не замечает. Если только пользоваться телефоном или планшетом в портретном режиме, то её как бы нет, а вот в альбомном режиме такие произведения современного искусства выдаёт система, что аж диву даёшься! И что 5 лет назад, что сейчас, все одно и то же.
Вот за тухлые клавиатуры (все без исключения не без изъянов), галимую транскрибацию, и постоянный геморрой с клавиатурами в альбомном режиме, я очень сильно недолюбливаю Apple. Про отсутствие очень многих нужных приложений я уже и не заикаюсь.
Поэтому последние лет 5 в использовании 2 телефона: последняя порошка и последняя галактика от Самсунг. Использовать только iPhone вообще нереально. При всех своих достоинствах это кастрат. Я не понимаю, почему Европа смогла, а Россия молчит. Так или иначе, нам же до сих пор пытаются впарить никчемный отечественный софт при активации. Так пусть тогда будут последовательны и в защите прав российских пользователей.
42 минуты назад
#
+5
сантехник cptn_ochevidnst
У каждого свои запросы меня всё устраивает как пользователя а не фаната
16 минут назад
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+11
Slepoy2.0
Android, шаверма, Windows – наше всё
9 минут назад
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