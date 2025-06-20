Deerma представила первую линейку роботов-пылесосов: от бюджетных до премиальных решений

Александр
ПАРТНЕРСКИЙ МАТЕРИАЛ


В SKY Lounge на 90-м этаже башни «Федерация» в Москве состоялась закрытая презентация новых моделей бренда Deerma, знаменующая выход компании на рынок роботов-пылесосов. В рамках мероприятия были представлены модели, охватывающие все ценовые сегменты — от доступных до флагманских решений. Это событие завершило формирование полной экосистемы для уборки любых поверхностей, объединяющей ручные и автоматизированные технологии.

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Флагман X70: уборка без компромиссов



Главной звездой линейки стал робот-пылесос Deerma X70 — устройство, сочетающее автоматическую промывку тряпки, сушку горячим воздухом и систему автосбора пыли. Его ключевая инновация — механический манипулятор, выдвигающий тряпку на 50 мм, что позволяет добиться безупречной очистки вдоль стен и устраняет проблему «слепых зон».

С силой всасывания 13 000 Па и тройной защитой от намотки волос X70 идеально подходит для домов с питомцами. Интеграция с приложением Xiaomi Home дает полный контроль над уборкой из любой точки мира.

✔ Тройная защита от шерсти — революционная система против запутывания:

  • Основная щетка с автоматическим распределением волос
  • Адаптивная боковая щетка с интеллектуальным изменением скорости
  • Прямой всасывающий канал — никаких засоров


Полная автономность:

  • Базовая станция с функцией автоматической очистки
  • Интеграция с Xiaomi Home для удаленного управления
  • Идеальное решение для домов с животными


«Когда конкуренты предлагают аналогичную функциональность за 50 000 рублей, мы делаем технологии доступными», — отметил Сяо Бай, директор по продукту Deerma. «X70 включает все возможности премиальных роботов, но по демократичной цене».

Доступный S30: автосбор пыли без переплат



Для тех, кто ищет простое и эффективное решение, Deerma представила модель S30 с функцией автосбора пыли (очистка контейнера — всего 1 раз в 120 дней). Несмотря на бюджетный сегмент, S30 сохраняет мощное всасывание 13 000 Па и умную навигацию 360°.

Анонс X90 Ultra: революция в премиум-сегменте



Особый интерес вызвал тизер X90 Ultra — флагмана, который выйдет во второй половине 2025 года. Среди его особенностей:

  • ИИ-навигация с распознаванием более 130 типов препятствий, включая провода и шерсть
  • Бионические двойные манипуляторы для сухой и влажной уборки
  • Подъем колёс до 60 мм для преодоления высоких порогов
  • Автоматическое срезание волос при возврате на базу


Новая эра умной уборки

С выходом X70 и S30 в июне и грядущим релизом X90 Ultra Deerma укрепляет позиции в сегменте клининговой техники, предлагая решения для любых потребностей — от базовой автоматизации до полностью автономной уборки.

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