Deerma представила первую линейку роботов-пылесосов: от бюджетных до премиальных решений





В SKY Lounge на 90-м этаже башни «Федерация» в Москве состоялась закрытая презентация новых моделей бренда Deerma, знаменующая выход компании на рынок роботов-пылесосов. В рамках мероприятия были представлены модели, охватывающие все ценовые сегменты — от доступных до флагманских решений. Это событие завершило формирование полной экосистемы для уборки любых поверхностей, объединяющей ручные и автоматизированные технологии. В SKY Lounge на 90-м этаже башни «Федерация» в Москве состоялась закрытая презентация новых моделей бренда Deerma, знаменующая выход компании на рынок роботов-пылесосов. В рамках мероприятия были представлены модели, охватывающие все ценовые сегменты — от доступных до флагманских решений. Это событие завершило формирование полной экосистемы для уборки любых поверхностей, объединяющей ручные и автоматизированные технологии. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Основная щетка с автоматическим распределением волос

с автоматическим распределением волос Адаптивная боковая щетка с интеллектуальным изменением скорости

с интеллектуальным изменением скорости Прямой всасывающий канал — никаких засоров

Базовая станция с функцией автоматической очистки

Интеграция с Xiaomi Home для удаленного управления

Идеальное решение для домов с животными

«Когда конкуренты предлагают аналогичную функциональность за 50 000 рублей, мы делаем технологии доступными», — отметил Сяо Бай, директор по продукту Deerma. «X70 включает все возможности премиальных роботов, но по демократичной цене».

ИИ-навигация с распознаванием более 130 типов препятствий, включая провода и шерсть

Бионические двойные манипуляторы для сухой и влажной уборки

Подъем колёс до 60 мм для преодоления высоких порогов

Автоматическое срезание волос при возврате на базу

Главной звездой линейки стал робот-пылесос Deerma X70 — устройство, сочетающее автоматическую промывку тряпки, сушку горячим воздухом и систему автосбора пыли. Его ключевая инновация — механический манипулятор, выдвигающий тряпку на 50 мм, что позволяет добиться безупречной очистки вдоль стен и устраняет проблему «слепых зон».С силой всасывания 13 000 Па и тройной защитой от намотки волос X70 идеально подходит для домов с питомцами. Интеграция с приложением Xiaomi Home дает полный контроль над уборкой из любой точки мира.Для тех, кто ищет простое и эффективное решение, Deerma представила модель S30 с функцией автосбора пыли (очистка контейнера — всего 1 раз в 120 дней). Несмотря на бюджетный сегмент, S30 сохраняет мощное всасывание 13 000 Па и умную навигацию 360°.Особый интерес вызвал тизер X90 Ultra — флагмана, который выйдет во второй половине 2025 года. Среди его особенностей:С выходом X70 и S30 в июне и грядущим релизом X90 Ultra Deerma укрепляет позиции в сегменте клининговой техники, предлагая решения для любых потребностей — от базовой автоматизации до полностью автономной уборки.Реклама.ООО «Топ Сорсинг», ИНН 5024181806erid: F7NfYUJCUneTRUKxdqBa