Дефицит памяти бьет по фотографам

Sony останавливает производства ряда моделей карт памяти.

Подписаться на iGuides в Max, чтобы узнать обо всем первым — max.ru/iguides

27 марта Sony сообщила о приостановке производства 15 моделей карт памяти для цифровой фото- и видеотехники из-за дефицита полупроводников.Среди них оказались: четыре карты CFexpress Type A, две карты CFexpress Type B, а также девять моделей SDXC и SDHC из серий SF-G, SF-M и SF-E.В публикации Sony не называет сроков возобновления заказов. Компания будет следить за ситуацией с поставками и сообщит, как только ситуация на рынке поменяется.