В рамках онлайн-конференции Dell официально представила для новые мобильные и настольные рабочие станции Precision 5550/5750/3551/3550/7550/7750 и 3440/3640 соответственно, а также геймерские решения G3 3500, G5 5500, G7 7700 и новинки Alienware: M15 R3 и Aurora R11.
Dell представила модельный ряд обновленных рабочих станций Precision, разработанных специально для работы с требовательными приложениями. Это и обработка графики, аналитика данных и моделирование в CAD-приложениях. С новым стильным дизайном, инновациями теплоотвода рабочие станции Precision обеспечивают повышенную производительность и сертификацию ISV c профессиональной графикой от NVIDIA и процессорами последнего 10-го поколения Intel Core vPro и Xeon.
Разработанные для профессионалов, ожидающих высокую производительность и стильный дизайн без размеров и веса традиционной мобильной рабочей станции, Dell Precision 5550 и 5750 — одни из маленьких и тонких в мире 15-дюймовых и 17-дюймовых мобильных рабочих станций. Инженеры и графические дизайнеры могут делать и видеть больше с экраном InfinityEdge формата 16:10 (до HDR 400). Полностью обновленные Precision 5750 также готовы к работе с VR/AR и AI, где требуется быстрый рендеринг, детальная визуализация и комплексная симуляция.
С множеством форм-факторов, цветов и конфигураций, серия G выделяется как одна из самых широких линеек игровых систем, которые когда-либо предлагала Dell. Серию объединяет отличный дизайн, мощные возможности и ценные для пользователей качества, что в конечном итоге означает лучший игровой опыт без значительных инвестиций.
Линейка представлена в широком диапазоне — от G3 3500 — игровой системы для начального уровня, оснащенной процессорами Intel последнего поколения и видеокартой Nvidia GTX до максимально комфортной для игр G7 7700 с Nvidia RTX. Между ними расположились игровая система для требовательных геймеров G5 5500 с видеокартой Nvidia RTX и продвинутая игровая система на технологиях Ryzen c графикой AMD Radeon и технологией AMD SmartShift.
Alienware m15 R3 представлен в новом корпусе, теперь еще более тонкий и мощный с большим выбором графическим карт. Alienware Aurora R11 — максимально производительная система для киберспорта, виртуальной реальности и игры на максимальных настройках.
Отдельно отметили новейшие решения для геймеров Game Shift Key (F7), нажатие которой включает режим динамической производительности и позволяет выводить мощность системы на максимум в критические моменты, Alienware Command Center для управления настройками системы и Nahimic 3D Audio for Gamers для более качественного и объемного звука. Уточнить стоимость и приобрести новинки можно будет на одном из сайтов
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