Dell
Компания Dell Technologies представляет новую рабочую станцию ​​сверхмалого форм-фактора — Dell Precision 3240 Compact. Формат устройства чуть больше книги, вес — около 2,3 кг, при этом новинка сохранила мощность и производительность, достаточные для работы с корпоративными приложениями, и поддерживает подключение до семи дисплеев 4k (60 Гц). Кроме того, она предоставляет возможность запускать симуляции VR и задачи искусственного интеллекта. Модель сертифицирована ISV (независимыми поставщиками программного обеспечения) и располагает опцией профессиональной графики NVIDIA Quadro RTX 3000.
 
Для решения задач с интенсивными вычислениями рабочие станции оснащены процессорами Intel Core или Xeon 10-го поколения и ускоренной оперативной памяти с частотой до 2933 МГц и возможностью расширения до 64 ГБ (память ECC предлагается как опция). Кроме того, Precision 3240 предлагает до 4 ТБ емкости HDD/SDD (RAID поддерживается опционально). Как и все рабочие станции Dell, она оснащена Dell Optimizer for Precision, программным обеспечением для оптимизации на основе искусственного интеллекта, которое автоматически настраивает производительность рабочей станции с помощью алгоритмов машинного обучения.



Рабочую станцию могут использовать в различных сценариях работники следующих профессий:
  • Инженеры, дизайнеры и архитекторы, которым требуются масштабируемые системы для требовательных рабочих нагрузок и создания сложных симуляций, 2D/3D моделирования в приложениях с малым числом потоков.
  • Создатели контента, которые визуализируют графику, либо редактируют видео с высоким разрешением или разрабатывают 3D-анимацию для игр, телепрограмм и симуляций AR/VR.
  • Ученые и исследователи, работающие с крупномасштабным моделированием и сложным анализом данных.
  • Финансовые аналитики и трейдеры, прогоняющие сложные финансовые модели и запускающие на торговых площадках многоэкранные приложения с вычислительным анализом.
  • Врачи и поставщики медицинских услуг, которые проводят тренинги по виртуальной реальности, планируют операции или создают контент для моделирования с использованием гарнитур AR/VR.
  • Работники розничных магазинов и ресторанов, где цифровые вывески играют ключевую роль в передаче графики на несколько экранов; сотрудники службы безопасности также могут использовать данное устройство для поддержки систем охранного телевидения (CCTV).
  • Художники и техники в музеях, галереях и образовательных центрах, демонстрирующие контент или искусство VR/AR на нескольких платформах.
 Дополнительные возможности Wi-Fi и ряд доступных портов, в том числе USB 3.2 на передней панели устройства, а также защитные крышки для кабелей и защиты от пыли делают рабочую станцию отличным решением для ограниченного пространства и сложных условий эксплуатации, часто встречающихся в периферийных вычислительных средах.


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