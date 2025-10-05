Депутат Госдумы Виталий Милонов был замечен с новым iPhone 17 Pro в самой модной оранжевой расцветке. Это вызвало вполне логичное недоумение, ведь он непримиримый борец за нравственность и традиционные ценности, а глава Apple Тим Кук — открытый гей*.
Парламентарий также дал неожиданный совет по покупке гаджетов. Он призвал россиян приобретать телефоны не в официальных салонах, а в комиссионных магазинах. Там, по его утверждению, иностранцы сдают свои устройства за полцены, чтобы получить деньги на посещение Мариинского театра или концертов Надежды Кадышевой.
* ЛГБТ-сообщество признано в России экстремистской организацией, её деятельность запрещена.