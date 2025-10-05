Депутат Милонов рассказал, для чего ему стильный оранжевый iPhone 17 Pro





Депутат Госдумы Виталий Милонов был замечен с новым iPhone 17 Pro в самой модной оранжевой расцветке. Это вызвало вполне логичное недоумение, ведь он непримиримый борец за нравственность и традиционные ценности, а глава Apple Тим Кук — открытый гей*.

