Депутат Милонов рассказал, для чего ему стильный оранжевый iPhone 17 Pro

Александр



Депутат Госдумы Виталий Милонов был замечен с новым iPhone 17 Pro в самой модной оранжевой расцветке. Это вызвало вполне логичное недоумение, ведь он непримиримый борец за нравственность и традиционные ценности, а глава Apple Тим Кук — открытый гей*.

Чиновник объяснил, что использует этот гаджет исключительно для «поиска уязвимостей и дырок в операционной системе» с целью последующей установки российского ПО. Милонов заявил, что работает вместе с группой «молодых ленинградских учёных из совета ветеранов». По его словам, их задача — найти уязвимости в iOS, чтобы обеспечить возможность установки на iPhone полноценного отечественного программного обеспечения.

Парламентарий также дал неожиданный совет по покупке гаджетов. Он призвал россиян приобретать телефоны не в официальных салонах, а в комиссионных магазинах. Там, по его утверждению, иностранцы сдают свои устройства за полцены, чтобы получить деньги на посещение Мариинского театра или концертов Надежды Кадышевой.

* ЛГБТ-сообщество признано в России экстремистской организацией, её деятельность запрещена.

-1
Комментарии

Ckor_30
+769
Ckor_30
🫠🫠🫠🫠
Сегодня в 15:27
#
samOsebe
+635
samOsebe
Двуличный долбоящер🤢
2 часа назад в 16:12
#
Vladi Leo
+12
Vladi Leo
Уроды!
2 часа назад в 16:20
#
+115
Gabriel
Милонов жжет)))
2 часа назад в 16:44
#
0
myname32
главный пентестер , обычно дырки сами находятся в первые дни продаж
2 часа назад в 16:50
#
tellurian
+2649
tellurian
У него естьь квалификация для поиска уязвимостей? Лицемер. Как и все чиновники во власти. И Депутаты.
27 минут назад
#