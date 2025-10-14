Дешевле чем в США! России нереально повезло с ценами на iPhone Air

В России сложилась уникальная ситуация с новыми iPhone — модель Air сейчас стоит дешевле, чем в США и большинстве других стран. На «сером» рынке базовую версию на 256 ГБ можно приобрести за 71 000 рублей, тогда как официальная цена в США составляет около 81 000 рублей по текущему курсу.
Эту аномалию можно связать с двумя факторами: быстрое падение спроса именно на iPhone Air и общие снижениее интереса россиян к новым моделям смартфонов Apple. По словам источников на рынке, этот релиз стал одним из наименее успешным по объёму продаж за последние годы.
Несмотря на сдержанный спрос, iPhone Air заслуживает внимания как практичное и удобное устройство. Как отмечают пользователи, его недостатки вроде скромной батареи и одинарной камеры отходят на второй план благодаря тонкому корпусу и достаточной для всех повседневных задач производительности. Наш обзор iPhone Air читайте тут.