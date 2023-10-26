Дешёвый Apple Pencil впервые показали живьём

Фархад
Apple

Пользователь X (экс-твиттер) Джейк Крол поделился коротким видеороликом с демонстрацией нового сверх бюджетного стилуса Apple Pencil с портом USB-C.

На видео показана самая уникальная часть этой ручки — порт USB-C, спрятанный под сдвижной крышкой. Также автор ролика показал, что его можно прицепить к плоской грани iPad с помощью магнитов. Теперь осталось дождаться старта продаж.



Напомним, в начале октября Apple представила недорогой стилус с портом USB-C за $79, который совместим со всеми актуальными моделями iPad (кроме iPad 9). О его минусах мы рассказывали в отдельном материале.
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Источник:
MacRumors
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26 октября 2023 в 18:54
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