Дешёвый MacBook с процессором от iPhone: что известно о будущей новинке Apple?

Компания Apple, известная своим премиум-позиционированием, готовится к выходу на новый для себя сегмент рынка. По данным Bloomberg, в первой половине 2026 года компания может представить свой первый доступный по цене MacBook. В настоящее время устройство находится на стадии прототипирования и проходит внутреннее тестирование.

Стратегическая цель Apple — переманить в свою экосистему пользователей недорогих Chromebook и бюджетных Windows-ноутбуков. Новая модель будет ориентирована на пользователей, которым требуется ноутбук только для базовых задач: веб-сёрфинг, редактирование лёгкого медиа и работа с документами. Компания также надеется привлечь тех покупателей, которые рассматривали покупку iPad, но предпочли классический ноутбук.

С технической стороны ноутбук получит новую конструкцию и оснащение не самым продвинутым ЖК-дисплеем. Размер экрана, вероятно, будет меньше, чем у 13,6-дюймовой версии MacBook Air. При этом «сердцем» устройства станет не процессор серии M, а чип из линейки iPhone (A-series). Ожидается, что он обеспечит производительность, превосходящую показатели базового чипа Apple M1.

Apple сделает ставку на ценовую доступность. Чтобы составить конкуренцию Chromebook и Windows-устройствам, которые часто стоят всего несколько сотен долларов, компания планирует установить цену «значительно ниже 1000 долларов». Аналитики полагают, что для заметного успеха ценник должен быть не выше 700 долларов. Выход в бюджетный сегмент может оказаться для Apple очень своевременным. Дело в том, что в прошлом месяце компания Microsoft прекратила поддержку Windows 10, и миллионы обладателей устаревших ноутбуков вынуждены искать замену, но не готовы платить много за устройство, от которого не требуется выполнение ресурсоёмких задач.
