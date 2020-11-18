





Специалисты компании DisplayMate протестировали несколько новых флагманских смартфонов и пришли к выводу, что в iPhone 12 Pro Max используется одна из самых лучших матриц на рынке.Экран в iPhone 12 Pro Max получил от DisplayMate оценку A+. Специалисты отметили высокую яркость, контрастность, точность цветопередачи и низкий коэффициент отражения. Их также порадовало, что его энергоэффективность увеличилась на 10% в сравнении с экраном в iPhone 11 Pro Max.В iPhone 12 Pro Max используется AMOLED-экран, который компания Apple назвала Super Retina XDR. Его разрешение 2778 × 1284 пикселей, пиковая яркость — 1200 кд/м² при просмотре HDR-контента и 825 кд/м² в стандартном режиме, а контрастность 2000000:1. Кроме того, он обеспечивает широкий цветовой охват в диапазоне P3 и поддерживает технологию True Tone, которая автоматически регулирует цветовую температуру в зависимости от окружающего освещения.Специалистов DisplayMate не смутило даже то, что экран iPhone 12 Pro Max работает с частотой «всего» 60 Гц, хотя на рынке есть модели с более шустрыми матрицами — 90, 120 и даже 144 Гц. Как они объяснили, 60 Гц вполне хватает для большинства приложений и игр, а благодаря отклику панели с частотой 120 Гц любые приложения моментально реагируют на сенсорный ввод.Но обладателям iPhone 12 Pro Max рано радоваться. Дело в том, что Apple заказывает AMOLED-матрицы для этой модели у нескольких производителей, в том числе Samsung и BOE. Их качество разнится — какие-то идеально отображают белый цвет, другие уводят его в серый, а иные в синеву. Без разборки устройства невозможно узнать, чья именно матрица установлена в ваш экземпляр смартфона, а DisplayMate не уточняет производителя экрана в протестированном устройстве.