Vivo Смартфоны

Дизайн флагманов Vivo X90 раскрыт на официальных рендерах

Фархад

Vivo-X90


Китайский производитель гаджетов Vivo раскрыл дизайн будущих флагманских смартфонов серии X90 на официальных промо-постерах.

Ранее один из будущих смартфонов компании засветился на фотографии, опубликованной в соцсети Weibo. Теперь Vivo официально подтвердила внешний вид этих устройств.

Vivo-X90-1

В целом, дизайн новинок напоминает предыдущий модельный ряд, Vivo X80, но с увеличенным камерным блоком.

Предположительно, в новую серию войдут три модели — Vivo X90, Vivo X90 Pro и Vivo X90 Pro+. По слухам, младший девайс получит чипсет MediaTek Dimensity 9200, 8/12 ГБ оперативной и 128/256/512 ГБ встроенной памяти, X90 Pro — Snapdragon 8 Gen 2, 8/12 ГБ ОЗУ и накопитель на 256/512 ГБ, а топовый X90 Pro+ — Snapdragon 8 Gen 2, до 16 ГБ ОЗУ и до 512 ГБ встроенной памяти.

Vivo-X90-3

Ожидается, что флагманский Vivo X90 Pro+ также сможет похвастаться 1-дюймовым сенсором камеры Sony IMX989.

Официальная презентация новых смартфонов Vivo пройдёт в Китае 22 ноября.

0
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Источник:
GSM Arena
Cсылки по теме:
Блиц-обзор смартфона vivo V25 Pro
Обзор смартфона Vivo Y35: достойный аппарат по очень приятной цене
Обзор смартфона Vivо T1: достойный девайс с прекрасной автономностью, но не обошлось без минусов

Рекомендации

Рекомендации

Линейка iPhone 14 выйдет в восьми цветах
Известны цены и дата выхода всех моделей iPhone 14
В Telegram появится функция, которой нет больше ни в одном мессенджере
В России утвердили требования к электросамокатам. Они очень жёсткие

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Tigrolik
+505
Tigrolik
Жаль только, что этот 1 «дюйм» равен 2/3 настоящего дюйма.
Сегодня в 11:32
#
estet
+1656
estet
А че они не вкурсе что круглый модуль камер просто убожество?
41 минуту назад
#