Дизайн флагманов Vivo X90 раскрыт на официальных рендерах

Китайский производитель гаджетов Vivo раскрыл дизайн будущих флагманских смартфонов серии X90 на официальных промо-постерах.Ранее один из будущих смартфонов компании засветился на фотографии, опубликованной в соцсети Weibo. Теперь Vivo официально подтвердила внешний вид этих устройств.В целом, дизайн новинок напоминает предыдущий модельный ряд, Vivo X80, но с увеличенным камерным блоком.Предположительно, в новую серию войдут три модели — Vivo X90, Vivo X90 Pro и Vivo X90 Pro+. По слухам, младший девайс получит чипсет MediaTek Dimensity 9200, 8/12 ГБ оперативной и 128/256/512 ГБ встроенной памяти, X90 Pro — Snapdragon 8 Gen 2, 8/12 ГБ ОЗУ и накопитель на 256/512 ГБ, а топовый X90 Pro+ — Snapdragon 8 Gen 2, до 16 ГБ ОЗУ и до 512 ГБ встроенной памяти.Ожидается, что флагманский Vivo X90 Pro+ также сможет похвастаться 1-дюймовым сенсором камеры Sony IMX989.Официальная презентация новых смартфонов Vivo пройдёт в Китае 22 ноября.