Дизайн iPhone SE 4 слил бренд чехлов Spigen

Артем
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Карточку с товаром моментально удалили, но было уже поздно.

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На сайте производителя мобильных аксессуаров Spigen появился iPhone SE 4 в прозрачном чехле Ultra Hybrid. Судя по всему, компания заранее подготовила рендеры товара и разместила их по ошибке. Карточку быстро удалили, но изображения успел сохранить известный инсайдер Majin Bu.

Утечка частично подтверждает слухи, что крутились вокруг будущего бюджетника — камера одна, грани плоские, «челка», большой вырез под USB-C, есть кнопка Action Button, но нет клавиши Camera Control. 

По словам инсайдеров, iPhone SE 4 покажут уже завтра, 11 февраля.
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Источник:
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Комментарии

tellurian
+2148
tellurian
На айфон Х похож.
2 часа назад в 11:54
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Дмитрий Могучев
+483
Дмитрий Могучев
Интересна цена 🤔 думаю о покупке , хотя у нас наверное на старте будет очень дорого.
2 часа назад в 12:16
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