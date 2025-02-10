Дизайн iPhone SE 4 слил бренд чехлов Spigen

Карточку с товаром моментально удалили, но было уже поздно.
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На сайте производителя мобильных аксессуаров Spigen появился iPhone SE 4 в прозрачном чехле Ultra Hybrid. Судя по всему, компания заранее подготовила рендеры товара и разместила их по ошибке. Карточку быстро удалили, но изображения успел сохранить известный инсайдер Majin Bu.
Утечка частично подтверждает слухи, что крутились вокруг будущего бюджетника — камера одна, грани плоские, «челка», большой вырез под USB-C, есть кнопка Action Button, но нет клавиши Camera Control.
По словам инсайдеров, iPhone SE 4 покажут уже завтра, 11 февраля.