Размер камеры iPhone SE 4 сравнили с предшественником

Артем
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Бонусом инсайдер показал новые чехлы для новой модели смартфона.

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Сравнительные изображения инсайдер Majin Bu опубликовал в своем X-аккаунте. Снимки направлены на основной модуль камеры, что позволяет увидеть разницу в размере. Видно, что объектив iPhone SE 4 и вспышка стали чуть больше, в сравнении с предыдущей моделью.

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Боковые грани iPhone SE 4 практически идентичны iPhone 16. Разница только в отсутствии клавиши Camera Control с правой стороны.

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Кроме того, информатор показал дизайн защитных чехлов. Однако отметил, что не знает, являются ли представленные цвета оригинальными.

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По инсайдерским данным, презентация iPhone SE 4 состоится в начале апреля.
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Источник:
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