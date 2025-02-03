Размер камеры iPhone SE 4 сравнили с предшественником

Бонусом инсайдер показал новые чехлы для новой модели смартфона.
Боковые грани iPhone SE 4 практически идентичны iPhone 16. Разница только в отсутствии клавиши Camera Control с правой стороны.
Кроме того, информатор показал дизайн защитных чехлов. Однако отметил, что не знает, являются ли представленные цвета оригинальными.
По инсайдерским данным, презентация iPhone SE 4 состоится в начале апреля.
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