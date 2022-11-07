Дизайн Xiaomi 13 Pro раскрыт до презентации

Авторитетный инсайдер Стив «OnLeaks» Хеммерстоффер поделился эксклюзивными рендерами будущих флагманских смартфонов Xiaomi 13 и Xiaomi 13 Pro.
По данным инсайдера, Xiaomi 13 Pro получит 6,65-дюймовый изогнутый AMOLED-дисплей, а младшая модель Xiaomi 13 — обычный 6,2-дюймовый экран с плоскими гранями в стиле iPhone 14.
Дизайн блока камер Xiaomi также позаимствует у Apple — на задней панели обоих смартфонов расположены по три камеры со светодиодной вспышкой на небольшом квадратном выступе.
Ожидается, что оба устройства получат флагманский чип Snapdragon 8 Gen 2, анонс которого состоится уже в этом месяце, а также сверхбыструю память LPDDR5X и высокоскоростную зарядку мощностью 100 Вт. Ранее нам стало известно об основных характеристиках Xiaomi 13 Pro.
Ожидается, что анонс серии Xiaomi 13 состоится в декабре 2022 года.