Xiaomi Смартфоны

Дизайн Xiaomi 13 Pro раскрыт до презентации

Фархад

Xiaomi13Pro


Авторитетный инсайдер Стив «OnLeaks» Хеммерстоффер поделился эксклюзивными рендерами будущих флагманских смартфонов Xiaomi 13 и Xiaomi 13 Pro.

По данным инсайдера, Xiaomi 13 Pro получит 6,65-дюймовый изогнутый AMOLED-дисплей, а младшая модель Xiaomi 13 — обычный 6,2-дюймовый экран с плоскими гранями в стиле iPhone 14.

Xiaomi13

Дизайн блока камер Xiaomi также позаимствует у Apple — на задней панели обоих смартфонов расположены по три камеры со светодиодной вспышкой на небольшом квадратном выступе.

Ожидается, что оба устройства получат флагманский чип Snapdragon 8 Gen 2, анонс которого состоится уже в этом месяце, а также сверхбыструю память LPDDR5X и высокоскоростную зарядку мощностью 100 Вт. Ранее нам стало известно об основных характеристиках Xiaomi 13 Pro.

Ожидается, что анонс серии Xiaomi 13 состоится в декабре 2022 года.

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Источник:
OnLeaks
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