Apple Apple Watch Умные часы

Дизайнер показал, какими будут Apple Watch Series 8. Как минимум два изменения

Денис
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Дизайнер @ld_vova из Titter представил концепт Apple Watch Series 8 на основе уже имеющихся данных о следующем поколении умных часов. Напомним, их презентация ожидается в сентябре. 

Ключевое изменение — экран станет плоским, а не скругленным. Таким образом, он продолжит эволюционировать — в актуальном поколении уменьшились рамки, теперь изменения претерпит форма дисплея. 

Из деталей можно отметить увеличенные отверстия для динамика. Возможно, в следующем поколении умных часов Apple улучшит звук. 

watchOS также претерпит изменения. Среди нововведений будут обнаружение мерцательной аритмии и возможность отслеживать, как часто пользователь находится в состоянии фибрилляции предсердий. Об этом мы узнаем уже шестого июня. 


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Комментарии

tellurian
+3753
tellurian
В прошлом году тоже самое рисовали
час назад в 20:40
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st00p1dm0nkey
+3534
st00p1dm0nkey tellurian
Кажись цвета другие были, значит не тоже самое 🤣
час назад в 20:55
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