Дизайнер показал, какими будут Apple Watch Series 8. Как минимум два изменения

Дизайнер @ld_vova из Titter представил концепт Apple Watch Series 8 на основе уже имеющихся данных о следующем поколении умных часов. Напомним, их презентация ожидается в сентябре.Ключевое изменение — экран станет плоским, а не скругленным. Таким образом, он продолжит эволюционировать — в актуальном поколении уменьшились рамки, теперь изменения претерпит форма дисплея.Из деталей можно отметить увеличенные отверстия для динамика. Возможно, в следующем поколении умных часов Apple улучшит звук.watchOS также претерпит изменения. Среди нововведений будут обнаружение мерцательной аритмии и возможность отслеживать, как часто пользователь находится в состоянии фибрилляции предсердий. Об этом мы узнаем уже шестого июня.