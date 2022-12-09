DJI выпустила новый компактный дрон Mini 3 с камерой как в iPhone 14 Pro Max

Крупнейший производитель потребительских дронов DJI провёл презентацию нового компактного квадрокоптера DJI Mini 3.Новинка оснащена 1/1,3-дюймовым сенсором с диафрагмой f/1,7, что позволяет снимать видео в 4K HDR со скоростью 30 кадров в секунду, а также фотографии с разрешением от 12 Мп до 48 Мп с использованием биннинга 4-к-1, прямо как в iPhone 14 Pro Max.Технология DJI O2 обеспечивает потоковую передачу видео в 720p/30fps на расстояние до 10 км. Главное, что дрон весит менее 249 граммов и его можно использовать во многих странах без специальной лицензии.Среди прочих особенностей DJI Mini 3 — функция «Настоящая вертикальная съёмка», которая поворачивает камеру на 90 градусов для создания вертикальных роликов для соцсетей, пять режимов QuickShots с заданной траекторией полётов при съёмке, а также батарея Intelligent Flight Battery, обеспечивающая максимальное время полета до 38 минут или до 51 минуты с аккумулятором Intelligent Flight Battery Plus.Дрон DJI Mini 3 уже продаётся в некоторых странах по цене $559. Комплект Fly More Combo с запасными пропеллерами и винтами, защитой стабилизатора, наплечной сумкой, зарядными кабелями и тремя батареями обойдётся в $858.