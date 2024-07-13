Для iPhone выпустили гениальный блокнот. И это не приложение

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Популярный производитель аксессуаров Moft представил новый девайс с магнитным креплением под названием Snap Flow. По сути, это кошелёк с блокнотом, ручкой и MagSafe, который крепится к любому iPhone (или другому смартфону с магнитным чехлом).Moft Snap Flow можно использовать как подставку-оригами. При этом он открывается как книга, а внутри расположен блокнот и необычная складная шариковая ручка.Со стороны Moft — это очень смелый шаг выпускать подобный продукт в 2024 году, когда рукописные заметки никто не ведёт.Кстати, бумагу в Snap Flow можно менять, а внутри есть специальный зажим, на который можно закрепить список покупок или другую важную запись.В продажу Moft Snap Flow появится в сентябре по цене от $49.