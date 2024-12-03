Для носочков и платочков: представлена миниатюрная стиральная машина Xiaomi







Китайский производитель иногда полезных вещей Xiaomi представил новый бытовой девайс — мини-стиральную машину Mijia с загрузкой в 1 кг, функцией стерилизации и умным дозированием. Китайский производитель иногда полезных вещей Xiaomi представил новый бытовой девайс — мини-стиральную машину Mijia с загрузкой в 1 кг, функцией стерилизации и умным дозированием. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Внешне Xiaomi Mijia Mini Washing Machine (XHQG10MJ402) больше напоминает аэрогриль или увлажнитель воздуха. Девайс может похвастаться компактными габаритами и лаконичным дизайном, что позволяет разместить её даже на небольшом столике. Номинальная загрузка машины — 1 кг, а скорость вращения барабана — 800 оборотов в минуту.Новинка также получилась относительно лёгкой — она весит всего 22 кг, а общая потребляемая мощность составляет 750 Вт. Габариты машинки — 328 х 452 х 461 мм. На выбор доступны несколько программ, включая цикл стерилизации паром при высокой температуре 95 °C. Кроме того, гаджет получил умную система дозирования моющего средства и автоматическое определение веса загрузки.Разумеется, стиралка поддерживает дистанционное управление через приложение Mi Home, и её регулярно нужно обновлять. Пока Xiaomi Mijia Mini Washing Machine доступна только в Китае по цене 2699 юаней (~$370).