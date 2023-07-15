Для новой Assassins Creed выпустят костюм, причиняющий боль

Артем
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Ubisoft совместно с OWO анонсировала выпуск специального костюма для новой Assassins Creed Mirage. Облачившись в него, игроки смогут ощущать на себе удары, попадание стрел, напряжение в руках и другие тактильные прелести в процессе игры.

Гаджет представляет собой тонкую футболку без рукавов на молнии с гелевыми вставками под тканью. По словам разработчиков, подключатся к ПК и консолям устройство будет через специальный передатчик. Если игровой персонаж будет карабкаться по стенам, технология будет создавать давление на руки, имитируя нагрузку. При ударе в грудь или спину, можно почувствовать виртуальный тумак, а об эффекте падения с высоты можно только догадываться. Особенно если промахнулся мимо стога сена. 

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Костюм умеет имитировать около 30 ощущений. Укусы животных, удары в корпус или попадания тяжелым предметом концентрируются более локально, ранения дробью ощутятся по всему телу. Специально для Assassins Creed Mirage обещают эксклюзивные расцветки костюма.

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Пока костюм не продают. Ожидается, что его цена составит около $500 долларов. В комплект обещают положить код для получения копии игры. 

Релиз Assassin’s Creed Mirage назначен на 12 октября на ПК, PlayStation и Xbox. Для игры заявлена текстовая поддержка русского языка.
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Источник:
Eurogamer
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Комментарии

Aspard
+532
Aspard
Лабиринт отражений — начало.
Сегодня в 17:35
#
+4717
Carter_Mayers
Зря они опять вернулись к старой теме, уже не будет так интересно играть, как Origins, Odyssey и Valhalla. Пусть и отношения они имеют малое к оригинальным, первым частям, но опять эта арабская тема начинает задалбывать.
Сегодня в 17:45
#
+315
Monder Carter_Mayers
Каждому своё. Мне новые вообще не понравились. В подобие рпг я могу в другой игре поиграть.
Сегодня в 18:11
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