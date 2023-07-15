Для новой Assassins Creed выпустят костюм, причиняющий боль

Ubisoft совместно с OWO анонсировала выпуск специального костюма для новой Assassins Creed Mirage. Облачившись в него, игроки смогут ощущать на себе удары, попадание стрел, напряжение в руках и другие тактильные прелести в процессе игры.Гаджет представляет собой тонкую футболку без рукавов на молнии с гелевыми вставками под тканью. По словам разработчиков, подключатся к ПК и консолям устройство будет через специальный передатчик. Если игровой персонаж будет карабкаться по стенам, технология будет создавать давление на руки, имитируя нагрузку. При ударе в грудь или спину, можно почувствовать виртуальный тумак, а об эффекте падения с высоты можно только догадываться. Особенно если промахнулся мимо стога сена.Костюм умеет имитировать около 30 ощущений. Укусы животных, удары в корпус или попадания тяжелым предметом концентрируются более локально, ранения дробью ощутятся по всему телу. Специально для Assassins Creed Mirage обещают эксклюзивные расцветки костюма.Пока костюм не продают. Ожидается, что его цена составит около $500 долларов. В комплект обещают положить код для получения копии игры.Релиз Assassin’s Creed Mirage назначен на 12 октября на ПК, PlayStation и Xbox. Для игры заявлена текстовая поддержка русского языка.