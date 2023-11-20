Для запуска нейросетей теперь можно обойтись дешёвой видеокартой

Компания Intel выпустила новый драйвер для своей видеокарты ARC A770. Он ускоряет работу с нейросетями почти в три раза.
Видеокарта Intel считается не особо производительной, она уступает аналогам от NVIDIA и AMD, а потому стоит намного дешевле. Тем не менее, теперь её покупка может быть оправдана для пользователей, которые хотят с небольшими вложениями запускать на собственных компьютерах нейросети.
Intel включила в новый драйвер программное обеспечение Olive от компании Microsoft, и теперь ARC A770 производит обработку данных с моделью Stable Diffusion 1.5 в 2,7 раза быстрее в сравнении с первой версией драйвера. Благодаря этому, данная видеокарта стала самым выгодным решением для работы с нейросетями. В России она стоит около 30 тысяч рублей или даже дешевле.
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Нейросеть Stable Diffusion используется для создания изображений по текстовому описанию или автоматизированного редактирования готовых картинок. В скором времени Intel планирует выпустить ещё более усовершенствованную версию драйвера для своих видеокарт — на этот раз в него будет добавлено ПО для оптимизации работы с ИИ-моделями Stable Diffusion XL и Llama2.