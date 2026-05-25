DNS пожалел 4 тысячи рублей на ремонт видеокарты и теперь выплатит 2,2 миллиона

Александр



Жительница Томска приобрела на одной из интернет-барахолок подержанную видеокарту, та оказалась бракованной, а когда она обратилась за ремонтом в DNS, где изначально был продан товар, ей отказали. Магазин почему-то посчитал, что гарантия перестала действовать после того как у видеокарты сменился владелец.

Бэушная видеокарта какое-то время работала нормально, но затем в ней отказал вентилятор. Девушка не стала тревожить продавца с барахолки, а пошла напрямую в DNS с требованием отремонтировать устройство (тем более, что у неё был оригинальный чек и гарантийный талон). Ритейлер не захотел выполнять ремонт, мотивируя это тем, что видеокарта была перепродана третьему лицу. Покупательница подала в суд, разбирательство длилось полтора года и прошло несколько инстанций.

Сначала суд первой инстанции взыскал с DNS в пользу томички 700 тысяч рублей, но ритейлер подал апелляцию и добился отмены этого решения. Тогда девушка обратилась в кассацию, где снова доказала свою правоту, после чего дело вернули на новое рассмотрение, и суд всё же обязал DNS выплатить 700 тысяч рублей. Пока тянулись судебные разбирательства, ежедневно начислялась неустойка в размере 1 процента от стоимости товара. Для принудительного взыскания неустойки был подан ещё один иск, и в итоге дополнительная сумма вместе со штрафом составила 1,5 миллиона рублей. Теперь DNS должен выплатить в общей сложности 2,2 миллиона рублей, хотя стоимость замены вентилятора была в 550 раз меньше — не более 4 тысяч.
Источник:
Baza
Виктор Пересвет
Хороший пример, одно непонятно, фотография трех вентиляторов подразумевает, что это видеокарта? А также, что читатели — лошары? Эх, Александр… я понимаю, что вы занятой человек, но все же, слегка просматривайте то, что вам предлагает ИИ…
Вчера в 21:31
