До декабря покупать iPhone 16 бессмысленно

Фархад
Apple

Авторитетный инсайдер и журналист Bloomberg Марк Гурман поделился информацией о том, что Apple планирует выпустить iOS 18.2 к декабрю. Для этого компания задействовала всех инженеров, чтобы успеть добавить большую часть обещанные функции Apple Intelligence в новую линейку iPhone 16 к сезону новогодних праздников.

Пока Apple тестирует в бета-версии iOS 18.1. Обновление относительно небольшое, но оно представляет обновлённый интерфейс Siri и несколько новых функций. К слову, компания уже успела словить кучу насмешек в соцсетях из-за чрезмерного использования в рекламных материалах функций, которые ещё не доступны.

Ожидается, что с релизом iOS 18.2 пользователям iPhone 15 Pro и новее станут доступны Genmoji, интеграция ChatGPT и Image Playground. Это обновление считается довольно крупным, поэтому компания рассчитывает довести бета-версию iOS 18.2 до нулевого количества ошибок к началу ноября, чтобы выпустить общедоступную сборку к декабрю.

Следующим крупным обновлением станет iOS 18.4, но оно выйдет в апреле-мае следующего года.

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Источник:
iClarified
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Комментарии

+134
Nikodimus73
Всё же думается, что люди сами решают, есть им смысл или нет, покупать что либо…
Сегодня в 11:18
#
tellurian
+1875
tellurian Nikodimus73
Статья дает возможность оценить стоит или не стоит покупать прямо сейчас, или подождать.
2 часа назад в 13:39
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