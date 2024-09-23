До декабря покупать iPhone 16 бессмысленно

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Авторитетный инсайдер и журналист Bloomberg Марк Гурман поделился информацией о том, что Apple планирует выпустить iOS 18.2 к декабрю. Для этого компания задействовала всех инженеров, чтобы успеть добавить большую часть обещанные функции Apple Intelligence в новую линейку iPhone 16 к сезону новогодних праздников.Пока Apple тестирует в бета-версии iOS 18.1. Обновление относительно небольшое, но оно представляет обновлённый интерфейс Siri и несколько новых функций. К слову, компания уже успела словить кучу насмешек в соцсетях из-за чрезмерного использования в рекламных материалах функций, которые ещё не доступны.Ожидается, что с релизом iOS 18.2 пользователям iPhone 15 Pro и новее станут доступны Genmoji, интеграция ChatGPT и Image Playground. Это обновление считается довольно крупным, поэтому компания рассчитывает довести бета-версию iOS 18.2 до нулевого количества ошибок к началу ноября, чтобы выпустить общедоступную сборку к декабрю.Следующим крупным обновлением станет iOS 18.4, но оно выйдет в апреле-мае следующего года.