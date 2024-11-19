Доездились: в России ужесточат правила аренды электросамокатов

Воспользоваться транспортом смогут только лица определенного возраста.
Кроме того, в рамках межведомственного обсуждения изменений в законе об организации дорожного движения было решено отказаться от передачи маршрутов поездки (СИМ) в органы власти.
«Также было принято концептуальное решение осуществлять контроль за соблюдением ПДД лицами, управляющими СИМ, классическим способом, — при помощи номеров и систем фотовидеофиксации нарушений ПДД», — сообщил Луговенко.
В ближайшее время Минтранс доработает изменения и вынесет их на общественное обсуждение.