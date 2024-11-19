Доездились: в России ужесточат правила аренды электросамокатов





Воспользоваться транспортом смогут только лица определенного возраста. Воспользоваться транспортом смогут только лица определенного возраста. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

«Также было принято концептуальное решение осуществлять контроль за соблюдением ПДД лицами, управляющими СИМ, классическим способом, — при помощи номеров и систем фотовидеофиксации нарушений ПДД», — сообщил Луговенко.

Как сообщают «Известия», Минтранс РФ планирует внести соответствующие изменения в ПДД. Возраст для управления средствами индивидуальной мобильности (СИМ) предлагают повысить с 14 до 16 лет. Об этом сообщил замдиректора департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта ведомства Владимир Луговенко.Кроме того, в рамках межведомственного обсуждения изменений в законе об организации дорожного движения было решено отказаться от передачи маршрутов поездки (СИМ) в органы власти.В ближайшее время Минтранс доработает изменения и вынесет их на общественное обсуждение.