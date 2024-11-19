Доездились: в России ужесточат правила аренды электросамокатов

Артем


Воспользоваться транспортом смогут только лица определенного возраста.

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Как сообщают «Известия», Минтранс РФ планирует внести соответствующие изменения в ПДД. Возраст для управления средствами индивидуальной мобильности (СИМ) предлагают повысить с 14 до 16 лет. Об этом сообщил замдиректора департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта ведомства Владимир Луговенко.

Кроме того, в рамках межведомственного обсуждения изменений в законе об организации дорожного движения было решено отказаться от передачи маршрутов поездки (СИМ) в органы власти.

«Также было принято концептуальное решение осуществлять контроль за соблюдением ПДД лицами, управляющими СИМ, классическим способом, — при помощи номеров и систем фотовидеофиксации нарушений ПДД», — сообщил Луговенко.

В ближайшее время Минтранс доработает изменения и вынесет их на общественное обсуждение.
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Источник:
Известия
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Комментарии

+173
acinatnas
Основная масса дебилов на самокатах и так старше 16.
Сегодня в 18:18
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tellurian
+2065
tellurian acinatnas
Очень верное замечание.
Хоть некоторую часть отсеют.
57 минут назад
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