Долгожданный смартфон Trump Mobile T1 рассмешил журналистов

Связанная с президентом США Дональдом Трампом компания Trump Mobile начала отправку смартфона T1 Phone тем покупателям, которые оформили предзаказы почти год назад. Устройство было анонсировано ещё в июне 2025 года, но его выпуск несколько раз переносился: сначала на август, потом на октябрь, а затем и вовсе до мая 2026 года. В руки к журналистам с NBC News попал аппарат с золотистым корпусом и надписью на коробке «Proudly Assembled in USA» («С гордостью собрано в США»). Стоимость модели для первых покупателей составила 499 долларов.
Несмотря на многообещающие заявления о «разработано и собрано в Америке», детальный обзор подтвердил, что новинка является всего лишь ребрендингом выпущенной в 2024 году модели U24 Pro от тайваньской компании HTC. Внешне устройства практически идентичны: совпадает форма корпуса, расположение объективов камер, датчиков и решётки динамика. В техническом плане T1 Phone оснащён 6,78-дюймовым AMOLED-экраном с частотой 120 Гц, процессором серии Qualcomm Snapdragon 7, 512 ГБ встроенной памяти и аккумулятором на 5000 мАч. В комплекте с телефоном поставляется предустановленное приложение трамповской соцсети Truth Social.
Генеральный директор Trump Mobile Пэт О’Брайен заявил, что сбой в графике поставок произошёл из-за необходимости пройти «несколько этапов разработки и тестирования». Ранее компания обещала выпустить смартфон, большая часть компонентов которого произведёны в США, однако в итоге было принято решение о финальной сборке внутри страны из импортных комплектующих. Издание NBC News направило в Trump Mobile запрос с просьбой уточнить точную долю американских деталей, а также объяснить, почему на задней панели устройства изображён флаг с 11 полосами вместо 13 по числу британских колоний, подписавших декларацию независимости. Ответ пока не получен. Представители Белого дома также воздержались от комментариев по поводу того, пользуется ли президент Трамп этим смартфоном лично.