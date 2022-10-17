Россия Санкции

Доля брака в российской электронике увеличилась в 20 раз

Александр


По сведениям «Коммерсанта», за последние месяцы доля бракованных изделий у российских производителей электроники увеличилась с 2% до 40%. Это сказывается на розничной стоимости устройств — она вырастает почти вдвое, ведь бракованные товары необходимо ремонтировать или утилизировать.

Из-за санкций и проблем с логистикой российским производителям приходится закупать компоненты у неавторизованных поставщиков через неофициальные каналы ввоза. При этом невозможно строго контролировать качество, им приходится покупать те комплектующие, которые есть в наличии, не особо проверяя их пригодность.

К примеру, для сборки смартфона требуется около 250 деталей, а в случае с сервером количество комплектующих составляет около 1000. По внешнему виду почти невозможно определить качество деталей, а если хотя бы с одной из них возникнут проблемы, бракованным может оказаться всё устройство. Наиболее проблемными являются модули памяти, накопители и процессоры — шанс купить у анонимного поставщика некондицию довольно высок.

Эксперты полагают, что на решение этой проблемы уйдёт несколько лет, в течение которых производителям придётся наладить новые пути доставки комплектующих по параллельному импорту или «серым» схемам.
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Комментарии

+154
Куцов
Мммм. У нас что, телефоны собирают?
2 часа назад в 10:48
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tellurian
+4571
tellurian Куцов
Много разных товаров собирается и производится. Нужно много комплектующих.
Сам работают в фирме производителе и не все поставщики делают качественные комплектующие :(
час назад в 11:20
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