Должников будут отслеживать и ловить через сотовых операторов

Александр


Министерство юстиции и Федеральная служба судебных приставов разработали концепцию развития системы принудительного исполнения с 2024 до 2030 года. Среди различных нововведений в ней предусматривается доступ к геолокационным данным мобильных телефонов должников.

Если этот документ будет принят и вступит в силу, приставы получат право обращаться к сотовым оператором, предоставляя им телефонный номер должника и получая информацию о том, где он находится. Известно, что у операторов есть сведения о местоположении и перемещении любого абонента с точностью до нескольких метров, полученные на данных, полученных от базовых станций связи.

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Авторы документа также предлагают наделить судебных полномочиями для получения геолокационных данных смартфонов детей в случаях, когда идёт речь о производстве по передаче ребёнка от одного родителя или опекуна к другому. Кроме того, приставам хотят разрешить вскрывать помещения при наличии оснований полагать, что там скрывают ребёнка, разыскиваемого в рамках исполнительного производства о его передаче другому лицу.

Документ значительно расширяет права, которыми наделены приставы. Так, они смогут проводить досмотр находящихся в здании суда должников, а том числе с использованием технических средств, а также получат право проводить предварительное следствие по делам о мошенничестве, об изготовлении и использовании поддельных документов.
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Комментарии

Вася Вотафаков
+5503
Вася Вотафаков
С точностью до неск метров 🤣🤣🤣ржу нимагу.
35 минут назад
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