

Представьте, что ваша гостиная комната — домашний кинотеатр. Вы можете смотреть кино, не просто вникая в смысл, а буквально проживая жизнь героев вместе с ними. Качественная аудиосистема способна воспроизвести звуки их окружающей среды так, что вы почувствуете эффект присутствия.



Для этого существуют домашние кинотеатры. Только проблема в том, что его элементы слишком большие и подойдут не каждому интерьеру. Представьте, что у вас современная минималистичная квартира. Прямоугольные колонки будут смотреться нелепо, создавая гибрид гостиной и студии звукозаписи.



Harman Kardon постаралась решить проблему. Модель Radiance 2400 — это комплект минималистичных источников звука, которые способны создать объемное и реалистичное звучание, имея при этом эргономичный корпус. Посмотрим, на что они способны.

Дизайн и комплектация



Два напольных сателлита и беспроводной сабвуфер образуют систему 2.1 и первыми на рынке демонстрируют возможности технологии Constant Beamwidth Technology, созданной для равномерного распределения звука по всему помещению.



Комплектация:

Колонки (2)

Сабвуфер

Radiance 2400 Adapt

Кабели питания

Пульт ДУ с элементами питания

Кабель HDMI

Оптический кабель

Краткое руководство пользователя

Буклет «История Radiance» Представьте, что ваша гостиная комната — домашний кинотеатр. Вы можете смотреть кино, не просто вникая в смысл, а буквально проживая жизнь героев вместе с ними. Качественная аудиосистема способна воспроизвести звуки их окружающей среды так, что вы почувствуете эффект присутствия.Для этого существуют домашние кинотеатры. Только проблема в том, что его элементы слишком большие и подойдут не каждому интерьеру. Представьте, что у вас современная минималистичная квартира. Прямоугольные колонки будут смотреться нелепо, создавая гибрид гостиной и студии звукозаписи.Harman Kardon постаралась решить проблему. Модель Radiance 2400 — это комплект минималистичных источников звука, которые способны создать объемное и реалистичное звучание, имея при этом эргономичный корпус. Посмотрим, на что они способны.Два напольных сателлита и беспроводной сабвуфер образуют систему 2.1 и первыми на рынке демонстрируют возможности технологии Constant Beamwidth Technology, созданной для равномерного распределения звука по всему помещению.Комплектация:





Управление и подключение

Входы: 4 х HDMI (HDCP 2.3, поддержка HDR10), оптический, AUX, Ethernet

Выходы: 1 х HDMI ARC, оптический, AUX

Беспроводные интерфейсы: Bluetooth 4.2, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac

Звук









Гордость аудиосистемы — технология Constant Beamwidth Technology. Эта разработка создана для профессиональных продуктов, она позволяет получать одинаково качественную звуковую картину все независимости от положения пользователя в комнате.



Колонки оснащены 24 динамиками диаметром 1,25 дюйма, они настроены так, чтобы равномерно покрывать все помещение чистейшим звучанием. Помимо этого, в устройство добавлена технология Digital Loop Amplifier, которая делает звук еще более натуральным путем устранения искажений.



Благодаря нескольким источникам звука, способным стоять на расстоянии друг от друга, система способна создавать эффект равномерного распределения звука по всему помещению.







Во время просмотра кино ощущается эффект присутствия. Будто включается осязание, и ты понимаешь, на каком расстоянии от тебя стоят персонажи или стихии.



Зона комфортного прослушивания распространяется по всей среднестатистической комнате на 18 квадратных метров. Из любой точки помещения можно услышать звук без искажений.



Колонки качественно воспроизводят высокие частоты, низкие удивляют глубиной. Особенно они раскрываются при прослушивании электронной музыки, где одинаково важен весь диапазон частот. Мы включили Alan Walker — Faded. Во время прослушивания легендарный трек заиграл новыми красками — мы услышали элементы, о которых ранее не знали, что сделало его более объемным.

Итог



Перед тем как описывать плюсы звука, расскажем об эргономике продукта. Богатый набор источников звука и беспроводное соединение с сателлитами позволило Harman Kardon реализовать одну из самых удобных и визуально стильных аудиосистем на рынке.



Что касается звука, то колонки, сабвуфер и основной блок способны превратить вашу гостиную (или любую другую комнату) в домашний кинотеатр, распределив качественный звучание равномерно по помещению и создав эффект присутствия. Если же вы собираетесь устроить вечеринку, они также удивят объемом и детализацией музыки любого жанра.

Гордость аудиосистемы — технология Constant Beamwidth Technology. Эта разработка создана для профессиональных продуктов, она позволяет получать одинаково качественную звуковую картину все независимости от положения пользователя в комнате.Колонки оснащены 24 динамиками диаметром 1,25 дюйма, они настроены так, чтобы равномерно покрывать все помещение чистейшим звучанием. Помимо этого, в устройство добавлена технология Digital Loop Amplifier, которая делает звук еще более натуральным путем устранения искажений.Благодаря нескольким источникам звука, способным стоять на расстоянии друг от друга, система способна создавать эффект равномерного распределения звука по всему помещению.Во время просмотра кино ощущается эффект присутствия. Будто включается осязание, и ты понимаешь, на каком расстоянии от тебя стоят персонажи или стихии.Зона комфортного прослушивания распространяется по всей среднестатистической комнате на 18 квадратных метров. Из любой точки помещения можно услышать звук без искажений.Колонки качественно воспроизводят высокие частоты, низкие удивляют глубиной. Особенно они раскрываются при прослушивании электронной музыки, где одинаково важен весь диапазон частот. Мы включили Alan Walker — Faded. Во время прослушивания легендарный трек заиграл новыми красками — мы услышали элементы, о которых ранее не знали, что сделало его более объемным.Перед тем как описывать плюсы звука, расскажем об эргономике продукта. Богатый набор источников звука и беспроводное соединение с сателлитами позволило Harman Kardon реализовать одну из самых удобных и визуально стильных аудиосистем на рынке.Что касается звука, то колонки, сабвуфер и основной блок способны превратить вашу гостиную (или любую другую комнату) в домашний кинотеатр, распределив качественный звучание равномерно по помещению и создав эффект присутствия. Если же вы собираетесь устроить вечеринку, они также удивят объемом и детализацией музыки любого жанра.







С точки зрения позиционирования Harman Kardon Radiance 2400 занимает промежуточное место между саундбаром и кинотеатром с физическим распределением каналов окружающего звука по периметру помещения. От первого набор получил компактность и эргономичность, от второго объем звучания.Колонки тонкие, что позволяет расставить их на расстоянии друг от друга без вреда интерьеру. Эта же возможность позволяет получить масштаб и объем звука как у полноценного домашнего кинотеатра.Но вернемся к дизайну устройств и конкретно колонок. Визуально они напоминают бейсбольные биты. Внешний вид без обилия элементов декорации делает их визуально непримечательными и позволяет расставить в разных углах помещения, лишнего внимания они на себя не притягивают. При этом, они не будут искажать общее впечатление от интерьера и вносить изменения в дизайн-код, а под ногами не будут болтаться провода.Сабвуфер и основной блок также не выделяются внешним видом. Корпуса полностью черные, углы скругленные. Такие аппараты органично смотрятся рядом с любым телевизором, спасибо нейтральному черному цвету.Доступен стриминг через Wi-Fi по протоколу Chromecast или Airplay, или трансляция музыки по Bluetooth – любой опцией возможно управлять с помощью встроенного LCD-экрана, комплектного пульта ДУ или просто со смартфона.Процесс сборки максимально простой. Собираете колонки, расставляете все элементы по комнате и можете пользоваться аудиосистемой. Причем, ее компоненты не соединены проводами, что упрощает процесс сборки и позволяет расставлять их в пределах одной комнаты без ограничений.