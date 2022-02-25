Смартфоны за 25-35 тысяч рублей — это устройства верхней границы среднего класса. Их берут в целях экономии, но при этом хотят получить трендовые фишки, вроде технологичной камеры.

В 2022 году больше всего внимания привлечено к мобильной камере. Она должна быть функциональной, а снимки качественными. Помимо этого, желательно, чтобы у устройства был мощный процессор и качественный экран. К нам на обзор попал Motorola Edge 20. Посмотрим, на что он способен.

Экран

Дисплей относится к плюсам смартфона. Прежде всего он интересен размерами. Диагональ составляет 6,7 дюйма. Аналогичный размер у iPhone 13 Pro Max. Это смартфон для тех, кому важен максимально обширный дисплей. На таком удобно потреблять контент любого формата — читать, скроллить ленту новостей, играть и смотреть кино или видео с Ютуба.

Цветопередача максимально точная. Тип матрицы — OLED, что обеспечивает широким динамическим диапазоном. Поддерживается 100% охвата палитры DCI-P3, это позволяет воплощать цвета такими, какими их задумывал автор. Заявлена поддержка 10-битного цвета и HDR10+.

Тип матрицы — pOLED. Это значит, что матрица сделана из пластика. По личному опыту знаю, что на пластиковых экранах цвета менее насыщенные, чем на классических стеклянных. Тем не менее, у этого смартфона проблем с цветопередачей я не нашел.

Зато оценил частоту обновления 144 Гц. Я уже знаком с iPhone 13 Pro и Samsung Galaxy S21 Ultra, относительно них картинка на смартфоне Motorola чуть плавнее. Впрочем, толк от этого есть только в интерфейсе. В играх максимальная поддерживаемая частота обновления — 120 Гц. Тем не менее, эффект во время скроллинга рабочего стола и ленты новостей нравится, увеличенная частота обновления добавлена не зря.

Кроме того, это характеристика на перспективу. Смартфон покупается на три-четыре года. Возможно, за это время в играх появится поддержка 144 Гц. Одно можно сказать — с точки зрения характеристик экран смартфона будет актуальным и современным в течение всего времени эксплуатации.

Дизайн







Визуально смартфон сочетает в себе все трендовые элементы дизайна. Тыльная камера в прямоугольном блоке, безрамочный дисплей с вырезом под фронтальную камеру.

Больше всего мне нравятся острые торцы. Металл приятно холодит руку, кроме того, у меня появляются ностальгические эмоции от iPhone 5 с таким же оформлением корпуса.

Помимо этого, смартфон выделяется легкостью и тонкостью. У него нетипично низкие для 2022 года параметры — 164 г и 6,99 мм соответственно. В руке ощущается эта легкость и тонкость. Для понимания, это устройство почти вдвое легче, чем аналогичный по размерам iPhone 13 Pro Max.

Корпус выполнен из сочетания алюминия, пластика и стекла. Алюминий тут — рамки, пластик — задняя часть, а стекло — экран (Gorilla Glass 3). К минусам относится материал крышки. Пластик — это дешево, тактильно чувствуется, что производитель сэкономил на материале, что не позволяет получать вау-эффект от пользования устройством, о чем мы поговорим чуть позже. Цвет — серый матовый, стандартный.

Камера

В общем, корпус интересный, но мне не хватило стеклянного покрытия корпуса, чтобы телефон смотрелся и чувствовался одновременно оригинальным и дорим.

Камера тройная. Разрешение — 108+12+16 МП. Это основной модуль, телефото и ультраширокоугольный соответственно. Мне нравятся два момента — наличие оптического зума и отсутствие лишних модулей, вроде макро и датчика глубины резкости, которых добавляют для количества.

Начнем с оптического зума. Увеличение трехкратное. Как по мне, самый оптимальный вариант. С двукратным увеличением можно снимать и с основного сенсора, качество снимка не потеряется, с трехкратным уже начнет падать резкость, эту проблему и решает дополнительный модуль.









Ультраширокоугольный модуль тоже качественный. Как минимум, радует наличие автофокуса, что делает снимки более детализированными. Помимо этого, программное обеспечение качественно «выпрямляет» снимки по углам. Разрешение сенсора — 16 МП, обычные фото получаются В 12 МП, макро в 8 МП.

Вместе с ультрашириком и 3-кратным оптическим зумом мы получаем большой диапазон фокусных расстояний. А значит, можем точнее реализовывать задуманное прямо во время съемки без постобработки.









Главный плюс основного модуля — разрешение 108 МП. Можно сделать крупный пейзажный кадр, а затем всячески кадрировать его без потери детализации.

Понравился ночной режим. Кажется, в нем Motorola сделала акцент на естественность — цвета получаются как в жизни. И в целом я рад что вся индустрия постепенно отказывается от экстремальной детализации.

Мощность и автономность

Смартфон оснащен процессором Snapdragon 778G. Это предфлагманский чип, и тем не менее, он запускает игры и приложения без ограничений — любые и на максимальных настройках.

Мне понравилась выносливость железа. Я запустил PUBG Mobile и играл примерно полтора часа (три раунда королевской битвы). За это время корпус даже не нагрелся. Хотя я стабильно играю в мобильные игры, как правило, корпус нагревается, даже если дело не доходит до троттлинга.

Параметры памяти у устройства стандартные. Емкость оперативной памяти. — 8 ГБ, ТИП — LPDDR5. Объем накопителя — 256 ГБ. Тип — UFS 2.1. Не самый совершенный, и тем не менее, хранилище точно не относится к минусам устройства. Объем стандартный, поэтому не отнесем его ни к достоинствам, ни к недостаткам.

К минусам можно отнести автономность. Емкость аккумулятора составляет всего 4000 мАч, что мало для экрана 6,7 дюйма, с этого момента я начал догадываться, что с работой без подзарядки возникнут проблемы. При стандартном использовании (соцсети, браузер, музыка) заряда хватает на один рабочий день, уже вечером он заканчивается. На рынке смартфонов работа полтора дня — уже норма, поэтому устройству не хватает аккумулятора минимум на 5000 мАч.

Вывод

Motorola выпустила выгодный смартфон по соотношению цены и качества. Это смартфон верхней границы среднего класса, и он предлагает неплохую камеру с наличием оптического зума, последнее — редкость для этого ценового сегмента.

Вместе с камерой пользователь получит приятный тактильно корпус, трефовый дизайн и мощный процессор. В качестве компромисса — пластиковый корпус и аккумулятор с недостаточно большим объемом. Впрочем, даже при их наличии смартфона с настолько удачным балансом характеристик за 34 990 рублей не найти.





