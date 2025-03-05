Дождались! Apple выпустила новый MacBook Air с M4 в шикарном цвете Sky Blue

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Сегодня, 5 марта, компания Apple представила обновлённые 13- и 15-дюймовые модели MacBook Air, которые теперь оснащены чипом M4 и доступны в новом цвете Sky Blue.

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Главным нововведением стал чип M4, который на 20% мощнее предшественника. «Небесный синий» пришёл на смену «Космическому серому». Теперь на выбор доступны: Sky Blue, Midnight, Starlight и Silver. Apple описывает его как «красивый металлический светло-голубой цвет, который создает динамический градиент, когда свет отражается от его поверхности». Все модели MacBook Air поставляются с зарядным кабелем MagSafe соответствующего цвета.

Новый MacBook Air также оснащён камерой Center Stage на 12 Мп, которая автоматически удерживает пользователей в центре кадра. Также появилась поддержка режима Desk View. Ещё нотубуки научились работать с двумя внешними мониторами при открытой крышке и получили порты Thunderbolt 4.

Цены на новые ‌MacBook Air стартуют с $999. Продажи стартуют в среду, 12 марта.
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Источник:
Apple
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Комментарии

+433
Alex82
А почему в статье не указано, что он подешевел на 100$?🤔
27 минут назад
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