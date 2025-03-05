Дождались! Apple выпустила новый MacBook Air с M4 в шикарном цвете Sky Blue

Сегодня, 5 марта, компания Apple представила обновлённые 13- и 15-дюймовые модели MacBook Air, которые теперь оснащены чипом M4 и доступны в новом цвете Sky Blue.
Новый MacBook Air также оснащён камерой Center Stage на 12 Мп, которая автоматически удерживает пользователей в центре кадра. Также появилась поддержка режима Desk View. Ещё нотубуки научились работать с двумя внешними мониторами при открытой крышке и получили порты Thunderbolt 4.
Цены на новые MacBook Air стартуют с $999. Продажи стартуют в среду, 12 марта.
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