Дождались: полноразмерные Nothing Headphone (1) представят этим летом

Артем
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А вместе с наушниками и Nothing Phone (3).

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Первые Nothing Headphone (1) представят 1 июля — одновременно с Nothing Phone (3). Об этом официально заявил глава компании Nothing Карл Пэй на лондонской выставке SXSW. Наушники премиум класса создаются совместно с британским аудиогигантом KEF.

«Наушники Nothing (1) появятся совсем скоро. Наши первые полноразмерные наушники будут выпущены 1 июля. Это совершенно новая для нас категория продуктов, поскольку мы продолжаем повышать уровень звука в 2025 году», — заявил Карл Пэй.

Если верить слухам Nothing Headphone (1) поступят в продажу позже Nothing Phone (3). Инсайдеры делают ставки на 30 сентября и стоимость в размере $299 долларов (~23 500 руб).

Официальный дизайн и характеристики Nothing Headphone (1) держатся в секрете.
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Источник:
Gizmochina
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