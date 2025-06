Дождались: полноразмерные Nothing Headphone (1) представят этим летом

А вместе с наушниками и Nothing Phone (3). А вместе с наушниками и Nothing Phone (3). Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

«Наушники Nothing (1) появятся совсем скоро. Наши первые полноразмерные наушники будут выпущены 1 июля. Это совершенно новая для нас категория продуктов, поскольку мы продолжаем повышать уровень звука в 2025 году», — заявил Карл Пэй.

Первые Nothing Headphone (1) представят 1 июля — одновременно с Nothing Phone (3). Об этом официально заявил глава компании Nothing Карл Пэй на лондонской выставке SXSW. Наушники премиум класса создаются совместно с британским аудиогигантом KEF.Если верить слухам Nothing Headphone (1) поступят в продажу позже Nothing Phone (3). Инсайдеры делают ставки на 30 сентября и стоимость в размере $299 долларов (~23 500 руб).Официальный дизайн и характеристики Nothing Headphone (1) держатся в секрете.