Dreame представила аэрогриль Tasti PT60 и моющий пылесос H12 GT

Оба устройства доступны по спеццене.Компания Dreame представила Tasti PT60 — устройство, с функциями аэрогриля, ланчбокса и контейнера для хранения продуктов.Для приготовления Tasti PT60 использует технологию 3D-циркуляции. Горячий воздуха с подачей пара равномерно распределяет тепло внутри чаши, что помогает дольше сохранять сочность продуктов. Устройство поддерживает пять режимов приготовления, включая запекание, жарку, разогрев и поддержание тепла.Через конструкцию из боросиликатного стекла толщиной до 6 мм с панорамным обзором можно следить за приготовлением продуктов, не открывая чаши. Решетка для запекания сделана из нержавеющей стали. Dreame Tasti PT60 также получил компактный корпус, теплоизолированные ручки и систему управления одним нажатием со светодиодным дисплеем.Dreame Tasti PT60 доступен на официальном сайте Dreame, в фирменных магазинах бренда и у официальных розничных партнеров по цене 16 990 ₽, при этом до 15 июня аэрогриль можно приобрести по специальной цене 14 990 ₽.Моющий пылесос Dreame H12 GT может похвастаться силой всасывания 21 кПа, скоростью вращения роликовой швабры до 480 об/мин и системой непрерывной подачи чистой воды, которая помогает одновременно удалять сухие и влажные загрязнения без их повторного контакта с поверхностью.Главной фишкой модели стала конструкция с углом наклона 180 градусов. H12 GT для уборки под низкой мебелью и в труднодоступных местах. Высота корпуса в таком режиме составляет 14 см, а роликовая щетка с очисткой от края до края помогает эффективнее убирать вдоль плинтусов и в углах.Модель оснащена системой TangleCut для защиты от спутывания волос. Специальный скребок с плотными зубцами и встроенными лезвиями прочесывает, срезает и удаляет волосы с роликовой швабры во время уборки.Для автоматического ухода за роликовой шваброй есть режимы самоочистки и сушки при температуре 90 градусов. Система двойного вращения эффективнее смывает загрязнения, а сушка горячим воздухом поддерживает устройство сухим и готовым к следующей уборке.Dreame H12 GT поддерживает три режима уборки для разных сценариев: Eco, Standard и Max. Встроенный аккумулятор обеспечивает до 35 минут автономной работы. Вес основного корпуса составляет 4,7 кг.Dreame H12 GT уже доступен на российском рынке. С 5 по 29 июня модель можно приобрести по специальной цене 25 990 руб вместо 39 990 руб.