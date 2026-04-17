Dreame представила в Москве новое поколение флагманов и открыла предзаказ по эксклюзивным ценам

Вчера в Москве состоялась презентация Dreamе. Мировой лидер по продажам роботов-пылесосов премиум-класса представил новое поколение флагманских устройств для ухода за домом и объявил предзаказ по эксклюзивным ценам до 27 апреля.

Подписаться на iGuides в Max, чтобы узнать обо всем первым — max.ru/iguides

«Россия остается для Dreame одним из приоритетных рынков: мы наблюдаем устойчивый рост спроса на решения в премиальном сегменте и последовательно усиливаем здесь свое присутствие. По итогам 2025 года компания заняла первое место в мире по объему розничных продаж роботов-пылесосов премиум-класса. Представленные в Москве новинки отражают нашу стратегию — усиление ключевых продуктовых линеек и развитие новых, формирующие продвинутую экосистему устройств для комплексного ухода за собой и своим пространством» — прокомментировал Марк Линь, генеральный директор Dreame в России.





Роботы-пылесосы нового поколения X60 Ultra Complete и X60 Master

Влажная уборка с паром и водой высокой температуры против стойких загрязнений и микробов: H16 Pro Steam

Универсальная уборка на каждый день: Z40 TangleCut Flex+

Dreame выходит за пределы дома: новые категории устройств для ухода за внешним пространством

Предзаказ и старт продаж

В рамках мероприятия компания продемонстрировала развитие экосистемы: если ранее Dreame охватывала устройства для уборки дома и персонального ухода, то теперь включает и новые решения для ухода за внешним пространством — роботы для мойки окон, очистки бассейнов и роботизированные газонокосилки.Центральной новинкой презентаци стал робот-пылесос X60 Ultra Complete — флагманский робот-пылесос, в котором объединен комплекс передовых технологий для автономной уборки нового поколения.В основе устройств лежит система навигации с выдвижным лидаром AI OmniSight с распознаванием более 280 типов объектов, дополненная алгоритмами планирования маршрута в реальном времени, что позволяет роботу точно ориентироваться как в открытых пространствах, так и под низкой мебелью.Система Vormax обеспечивает один из самых высоких показателей силы всасывания на рынке в 35 000 Па, а усовершенствованная система сухой уборки включает двойную щетку HyperStream 2.0, выдвижную камеру давления на щетке для более плотного прилегания к ковровому покрытию и интеллектуальные режимы, которые автоматически адаптируют сценарий работы в зависимости от типа поверхности и характера загрязнений. Это позволяет извлекать глубоко въевшуюся пыль, шерсть и мелкий мусор с ковров так же эффективно, как с твердых покрытий.Многофункциональная станция PowerDock автоматизирует обслуживание устройства, а в версии X60 Master дополнительно реализована компактная встраиваемая станция с подключением к водопроводу и канализации, что позволяет практически свести участие пользователя в обслуживании к минимуму.Моющий пылесос H16 Pro Steam ориентирован на сценарии, где требуется более глубокое очищение, в частности на кухне и в зонах с высокой бытовой нагрузкой. Модель сочетает подачу пара 200°C и горячей воды, решая задачу не только более глубокого очищения, но и задавая высокий уровень гигиены в доме.Дополнительно система с роботизированными шторками усиливает механическое воздействие на поверхность, позволяя удалять стойкие загрязнения без повторной обработки. В сочетании с высокой мощностью всасывания это обеспечивает наиболее глубокое очищение поверхности за один проход, которое демонстрируют моющие пылесосы.Вертикальный пылесос Z40 TangleCut Flex+ разработан для регулярной уборки в условиях городской квартиры. Модель сочетает высокую силу всасывания с системой TangleCut, которая снижает наматывание волос и шерсти на ролик, а также гибкой конструкцией с возможностью складывания и регулировки длины для удобной уборки под мебелью и в труднодоступных местах.Дополнительно технология GapFree обеспечивает более плотную уборку вдоль стен и в углах, позволяя сократить количество пропущенных зон при ежедневной очистке.В рамках презентации Dreame представила устройства в новых для бренда категориях, расширяя экосистему решений за пределы классической уборки дома:Роботы для мойки окон с интеллектуальной навигацией и равномерным распределением давления для очистки поверхности; Автономные роботы для очистки бассейнов, способные обрабатывать дно, стены и линию воды; Роботизированные газонокосилки с системой автокартирования и адаптацией к рельефу участка.Устройства объединяет схожая логика: автоматическое построение маршрута, адаптация к условиям среды и минимальное участие пользователя в процессе ухода за пространством.До официального старта продаж новые модели Dreame доступны в России по специальным ценам. С 17 по 27 апреля покупатели могут оформить предзаказ на флагманские устройства бренда c эксклюзивными скидками:— 119 990 руб вместо 139 990 руб— 139 990 руб вместо 159 990 руб— 69 990 руб вместо 75 990 руб— 42 990 руб вместо 47 990 руб.Официальный старт продаж запланирован на 28 апреля 2026 года. Новинки поступят в продажу на официальном сайте бренда, у авторизованных розничных партнеров и в официальных магазинах Dreame на маркетплейсах.