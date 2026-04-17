Dreame представила в Москве новое поколение флагманов и открыла предзаказ по эксклюзивным ценам

Вчера в Москве состоялась презентация Dreamе. Мировой лидер по продажам роботов-пылесосов премиум-класса представил новое поколение флагманских устройств для ухода за домом и объявил предзаказ по эксклюзивным ценам до 27 апреля.
В рамках мероприятия компания продемонстрировала развитие экосистемы: если ранее Dreame охватывала устройства для уборки дома и персонального ухода, то теперь включает и новые решения для ухода за внешним пространством — роботы для мойки окон, очистки бассейнов и роботизированные газонокосилки.
«Россия остается для Dreame одним из приоритетных рынков: мы наблюдаем устойчивый рост спроса на решения в премиальном сегменте и последовательно усиливаем здесь свое присутствие. По итогам 2025 года компания заняла первое место в мире по объему розничных продаж роботов-пылесосов премиум-класса. Представленные в Москве новинки отражают нашу стратегию — усиление ключевых продуктовых линеек и развитие новых, формирующие продвинутую экосистему устройств для комплексного ухода за собой и своим пространством» — прокомментировал Марк Линь, генеральный директор Dreame в России.
Роботы-пылесосы нового поколения X60 Ultra Complete и X60 Master
Центральной новинкой презентаци стал робот-пылесос X60 Ultra Complete — флагманский робот-пылесос, в котором объединен комплекс передовых технологий для автономной уборки нового поколения.
В основе устройств лежит система навигации с выдвижным лидаром AI OmniSight с распознаванием более 280 типов объектов, дополненная алгоритмами планирования маршрута в реальном времени, что позволяет роботу точно ориентироваться как в открытых пространствах, так и под низкой мебелью.
Система Vormax обеспечивает один из самых высоких показателей силы всасывания на рынке в 35 000 Па, а усовершенствованная система сухой уборки включает двойную щетку HyperStream 2.0, выдвижную камеру давления на щетке для более плотного прилегания к ковровому покрытию и интеллектуальные режимы, которые автоматически адаптируют сценарий работы в зависимости от типа поверхности и характера загрязнений. Это позволяет извлекать глубоко въевшуюся пыль, шерсть и мелкий мусор с ковров так же эффективно, как с твердых покрытий.
Многофункциональная станция PowerDock автоматизирует обслуживание устройства, а в версии X60 Master дополнительно реализована компактная встраиваемая станция с подключением к водопроводу и канализации, что позволяет практически свести участие пользователя в обслуживании к минимуму.
Влажная уборка с паром и водой высокой температуры против стойких загрязнений и микробов: H16 Pro Steam
Моющий пылесос H16 Pro Steam ориентирован на сценарии, где требуется более глубокое очищение, в частности на кухне и в зонах с высокой бытовой нагрузкой. Модель сочетает подачу пара 200°C и горячей воды, решая задачу не только более глубокого очищения, но и задавая высокий уровень гигиены в доме.
Дополнительно система с роботизированными шторками усиливает механическое воздействие на поверхность, позволяя удалять стойкие загрязнения без повторной обработки. В сочетании с высокой мощностью всасывания это обеспечивает наиболее глубокое очищение поверхности за один проход, которое демонстрируют моющие пылесосы.
Универсальная уборка на каждый день: Z40 TangleCut Flex+
Вертикальный пылесос Z40 TangleCut Flex+ разработан для регулярной уборки в условиях городской квартиры. Модель сочетает высокую силу всасывания с системой TangleCut, которая снижает наматывание волос и шерсти на ролик, а также гибкой конструкцией с возможностью складывания и регулировки длины для удобной уборки под мебелью и в труднодоступных местах.
Дополнительно технология GapFree обеспечивает более плотную уборку вдоль стен и в углах, позволяя сократить количество пропущенных зон при ежедневной очистке.
Dreame выходит за пределы дома: новые категории устройств для ухода за внешним пространством
В рамках презентации Dreame представила устройства в новых для бренда категориях, расширяя экосистему решений за пределы классической уборки дома:
Роботы для мойки окон с интеллектуальной навигацией и равномерным распределением давления для очистки поверхности; Автономные роботы для очистки бассейнов, способные обрабатывать дно, стены и линию воды; Роботизированные газонокосилки с системой автокартирования и адаптацией к рельефу участка.
Устройства объединяет схожая логика: автоматическое построение маршрута, адаптация к условиям среды и минимальное участие пользователя в процессе ухода за пространством.
Предзаказ и старт продажДо официального старта продаж новые модели Dreame доступны в России по специальным ценам. С 17 по 27 апреля покупатели могут оформить предзаказ на флагманские устройства бренда c эксклюзивными скидками:
• Dreame X60 Ultra Complete — 119 990 руб вместо 139 990 руб
• Dreame X60 Master — 139 990 руб вместо 159 990 руб
• Dreame H16 Pro Steam — 69 990 руб вместо 75 990 руб
• Dreame Z40 TangleCut Flex+ — 42 990 руб вместо 47 990 руб.
Официальный старт продаж запланирован на 28 апреля 2026 года. Новинки поступят в продажу на официальном сайте бренда, у авторизованных розничных партнеров и в официальных магазинах Dreame на маркетплейсах.