Dreame представила в России N20 Steam — моющий пылесос 2-в-1 для точечной уборки паром 100 °C

Компания Dreame объявила о старте продаж в России портативного моющего пылесоса N20 Steam, сочетающего в себе функции пароочистителя. Устройство подходит как для мягких поверхностей — диванов, ковров, штор и автомобильных салонов, так и для твёрдых — плиточных швов, раковин, вентиляционных решёток и вытяжек. Мощность всасывания составляет 17 000 Па, а вес устройства — 5,5 кг. Новинка доступна в фирменных магазинах и у розничных партнёров бренда.Ключевая особенность N20 Steam — комбинация подачи пара температурой до 100 °C и горячей воды до 70 °C, что позволяет глубоко проникать в ткань и растворять стойкие загрязнения и жир. По данным TÜV SÜD, паровая обработка удаляет 99,9% бактерий и более 99% клещей. Остаточная влажность после уборки не превышает 5%, а поверхности высыхают в режиме Steam Wash примерно за 20 минут. Для твёрдых поверхностей предусмотрены отдельные паровые насадки: концентратор, щётка для швов и малая круглая щётка.Модель оснащена системой автоматического смешивания чистящего раствора, самоочисткой шланга по нажатию одной кнопки и защитой от переполнения резервуара для грязной воды. Удлинённый шланг длиной 1,5 м позволяет убирать в разных зонах дома, а сенсорный дисплей упрощает управление. Рекомендованная розничная цена составляет 17 990 рублей, до 29 июня на официальном сайте бренда действует специальная цена 15 990 рублей.