Dreame расширяет экосистему устройств для персонального ухода: стайлер, LED-маска и триммер

Компания Dreame объявила о выпуске на российский рынок трёх новых устройств для персонального ухода: интеллектуальный стайлер AirStyle Pro HI, LED-маска Chrona Photon и многофункциональный триммер T3. До настоящего момента линейка бренда в этой категории была представлена преимущественно устройствами для сушки волос, а новые продукты стали первыми в сегментах ухода за кожей и тримминга. В 2025 году доля Dreame на рынке фенов в России увеличилась на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что укрепило позиции компании в премиум-сегменте.

LED-маска Chrona Photon стала первым устройством бренда для домашнего ухода за кожей лица. Новинка оснащена 280 светодиодными источниками, встроенными в анатомическую 3D-конструкцию из мягкого силикона, обеспечивающую плотное прилегание. Маска предлагает пять режимов работы, основанных на разных световых спектрах: красный свет (630 нм) для возрастной кожи, синий (465 нм) для проблемной, зелёный (530 нм) для чувствительной и комбинированный режим. Устройство работает от встроенного аккумулятора, что позволяет использовать его без подключения к сети во время чтения, просмотра сериалов или выполнения рабочих задач.Триммер Dreame T3 представляет собой универсальный инструмент для стрижки волос. В комплект входят восемь сменных насадок-гребней с регулировкой длины от 1,5 до 13 мм. Система привода PrecisionPro с двигателем до 7000 об/мин и крутящим моментом 260 г·см обеспечивает стабильную работу с волосами разной жёсткости. Режущие лезвия покрыты алмазоподобным углеродом (DLC), повышающим износостойкость. Триммер имеет два положения бреющей головки для удобства обработки труднодоступных зон, светодиодный дисплей и автономность до 180 минут при полной зарядке за два часа.Интеллектуальный стайлер AirStyle Pro HI позиционируется как устройство «8-в-1», способное заменить сразу несколько инструментов для сушки и укладки волос. В расширенный комплект входят магнитные насадки, включая диффузор и насадку для выпрямления. Высокоскоростной двигатель, работающий со скоростью до 130 000 об/мин, в сочетании с технологией Jet Reflux Effect и интеллектуальным контролем температуры с NTC-датчиком предотвращает тепловое повреждение волос. Функция автоматизированной укладки A-Curl одним касанием подбирает оптимальные параметры температуры и потока воздуха для создания локонов, при необходимости пользователь может скорректировать настройки вручную.Рекомендованные розничные цены на новые устройства составляют: 39 990 рублей за AirStyle Pro HI, 19 990 рублей за LED-маску Chrona Photon и 7 990 рублей за триммер T3. На старте продаж продукцию можно приобрести по сниженным ценам в официальном магазине Dreame, на официальных площадках бренда на маркетплейсах и у авторизованных розничных партнёров.