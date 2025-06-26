Dreame выпустила пылесосы R10S и R10S Pro с улучшенной технологией обнаружения пыли

Артем
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Компания Dreame Technology выпустила две новые модели беспроводных вертикальных пылесосов R10S и R10S Pro. Новинки способны без перерыва убрать помещение площадью от 150 до 175 кв. м, при этом замечая невидимую глазу пыль.

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Благодаря технологии встроенным светодиодам пылесосы «видят» пыль в 16 раз лучше. Они освещают невидимые глазу загрязнения даже в труднодоступных местах, — например, за мебелью и в узких щелях.

Обе модели справляется с уборкой любых поверхностей. Регулируемое впускное отверстие легко убирает крупный мусор на полу и волосы на ковре. При этом щетку чистить не надо: с этим справляется защита от наматывания волос. За один заряд батареи (до 70 минут работы R10S) пылесос убирает квартиру площадью 150 квадратных метров.

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У модели R10S Pro есть одна ключевая особенность — технология Clean-to-Edge. Она реализована в мягкой роликовой щетке и отлично подходит для твердых покрытий, эффективно убирая у самого края плинтусов и боковых поверхностей. Мощность всасывания регулируется, позволяя адаптировать уборку под любой тип загрязнений и определять поверхность, а расстояние от щетки до стены сократилось до рекордных 7 мм.

Обе модели фильтруют 99,9% частиц, включая аллергены и пылевых клещей. Устройства оснащены LED-экраном, который показывает уровень заряда, режим работы и другую техническую информацию. Новинки легко чистятся: контейнер для пыли на 0,6 л опустошается одним нажатием, а фильтры и щетки можно мыть. И R10S и R10S Pro поддерживают три режима мощности: Eco — для экономии энергии, Med — для повседневной уборки и Turbo — для полной очистки. Оба аппарата крепятся в настенном фиксаторе, который входит в комплект.

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R10S — оптимальный вариант для тех, кто ищет баланс между ценой и функциональностью. Мощность всасывания модели R10S Pro в 150 аэроватт на 25% выше, чем у «младшей» версии. Аккумулятор на 90 минут работы позволяет убрать этаж загородного дома. Но главное преимущество — сменные щетки: мягкая роликовая, она идеальна для ламината и плитки, и многофункциональная для ковров и сложных поверхностей.

Обе модели доступны на официальном сайте Dreame, а также в DNS. До 14 июля на них действует специальная цена: R10S — 16 990 руб (вместо 19 990 руб), R10S Pro — за 21 990 руб (вместо 24 990 руб).
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Комментарии

Volnorez Uraganov
+98
Volnorez Uraganov
Чем больше предметов в доме содержащих литий ионные- литий полимерные аккумуляторы тем выше вероятность пожара, я выходя из дома кладу повербанк на кафельный пол в дали от предметов которые могут загореться , все эти роботы пылесосы , беспроводные пылесосы, самокаты повербанки , И так далее , загораются нередко , постоянно в новостях проскакивает информация о пожарах в которых виноваты эти устройства
5 минут назад
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