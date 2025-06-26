Dreame выпустила пылесосы R10S и R10S Pro с улучшенной технологией обнаружения пыли





Компания Dreame Technology выпустила две новые модели беспроводных вертикальных пылесосов R10S и R10S Pro. Новинки способны без перерыва убрать помещение площадью от 150 до 175 кв. м, при этом замечая невидимую глазу пыль. Компания Dreame Technology выпустила две новые модели беспроводных вертикальных пылесосов R10S и R10S Pro. Новинки способны без перерыва убрать помещение площадью от 150 до 175 кв. м, при этом замечая невидимую глазу пыль. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Благодаря технологии встроенным светодиодам пылесосы «видят» пыль в 16 раз лучше. Они освещают невидимые глазу загрязнения даже в труднодоступных местах, — например, за мебелью и в узких щелях.Обе модели справляется с уборкой любых поверхностей. Регулируемое впускное отверстие легко убирает крупный мусор на полу и волосы на ковре. При этом щетку чистить не надо: с этим справляется защита от наматывания волос. За один заряд батареи (до 70 минут работы R10S) пылесос убирает квартиру площадью 150 квадратных метров.У модели R10S Pro есть одна ключевая особенность — технология Clean-to-Edge. Она реализована в мягкой роликовой щетке и отлично подходит для твердых покрытий, эффективно убирая у самого края плинтусов и боковых поверхностей. Мощность всасывания регулируется, позволяя адаптировать уборку под любой тип загрязнений и определять поверхность, а расстояние от щетки до стены сократилось до рекордных 7 мм.Обе модели фильтруют 99,9% частиц, включая аллергены и пылевых клещей. Устройства оснащены LED-экраном, который показывает уровень заряда, режим работы и другую техническую информацию. Новинки легко чистятся: контейнер для пыли на 0,6 л опустошается одним нажатием, а фильтры и щетки можно мыть. И R10S и R10S Pro поддерживают три режима мощности: Eco — для экономии энергии, Med — для повседневной уборки и Turbo — для полной очистки. Оба аппарата крепятся в настенном фиксаторе, который входит в комплект.R10S — оптимальный вариант для тех, кто ищет баланс между ценой и функциональностью. Мощность всасывания модели R10S Pro в 150 аэроватт на 25% выше, чем у «младшей» версии. Аккумулятор на 90 минут работы позволяет убрать этаж загородного дома. Но главное преимущество — сменные щетки: мягкая роликовая, она идеальна для ламината и плитки, и многофункциональная для ковров и сложных поверхностей.Обе модели доступны на официальном сайте Dreame, а также в DNS. До 14 июля на них действует специальная цена: R10S — 16 990 руб (вместо 19 990 руб), R10S Pro — за 21 990 руб (вместо 24 990 руб).