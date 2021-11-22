Аукцион ComicConnect собирается продать часы Seiko WristMac, созданные компанией Ex Machina совместно с Seiko и Apple в 1988 году, задолго до появления Apple Watch и самого понятия «умные часы».
Широкая публика узнала про Seiko WristMac в августе 1991 года — когда с помощью этих часов американские астронавты отправили электронное письмо из космоса на Землю. Часы были подключены к установленному на космическом корабле компьютеру Macintosh Portable, который в том числе помогал управлять полётом. На этих часах также отображались уведомления и напоминания для астронавтов. Революционной возможностью тогда считалось создание заметок прямо на часах и дальнейший экспорт записей на дискету.
Данный экземпляр Seiko WristMac, выставленный на ComicConnect, изначально был куплен кем-то в магазине Connecticut Mac за 50 долларов, а сейчас оценивается в сотни раз дороже — ожидается что за него дадут до 50 тысяч долларов. Аукцион будет завершён сегодня через несколько часов; он уже начался, но ставок пока не было. Покупатель получит сами часы (в рабочем состоянии), оригинальную коробку, инструкцию по эксплуатации, карточку регистрации продукта, переходник для подключения к компьютеру и дискету с софтом.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
Источник: