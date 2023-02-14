Древнюю видеокарту продали на Ebay за безумные деньги. Что в ней такого?

Александр


На Ebay была продана видеокарта 3dfx Voodoo5 6000. Несмотря на очень слабые по современным меркам характеристики, она ушла за довольно приличную сумму — 15 тысяч долларов (около 1,1 млн рублей).

Желающих приобрести этот раритетный антиквариат нашлось много, в ходе торгов было сделано 65 ставок. За неделю лот подорожал на 2800 долларов.



Оригинальная модель Voodoo5 была выпущена в 1999 году. Компания 3dfx создала несколько прототипов и модификаций этой видеокарты, которые так и не появились в широкой продаже. А в 2002 году она обанкротилась и закрылась, не выдержав конкуренции с другими производителями.

Карточка 3dfx Voodoo5 6000 считается одной из самых редких модификаций Voodoo5, а выставленный экземпляр, как утверждает продавец, ещё и в идеальном состоянии. На конец девяностых и начало нулевых она обладала впечатляющими параметрами и высочайшей производительностью — 14 млн транзисторов, 128 мегабайт видеопамяти и целых четыре вентилятора.
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Источник:
Хабр
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