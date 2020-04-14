





Власти Приморского края приступили к использованию беспилотных дронов для выявления массового скопления граждан. Патрулирование началось с улиц города Артём, о чём краевая администрация сообщила в своём инстаграме.Не исключено, что это показное мероприятие, а на самом деле беспилотника выпустили лишь для того, чтобы сфотографировать и показать инновационный подход администрации края к защите от коронавируса.Впрочем, некоторые страны, в том числе Испания, действительно взяли дронов на вооружение. Они летают по городам и оповещают жителей о необходимости оставаться дома и не выходить на улицу.