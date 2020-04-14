Власти Приморского края приступили к использованию беспилотных дронов для выявления массового скопления граждан. Патрулирование началось с улиц города Артём, о чём краевая администрация сообщила в своём инстаграме.



Не исключено, что это показное мероприятие, а на самом деле беспилотника выпустили лишь для того, чтобы сфотографировать и показать инновационный подход администрации края к защите от коронавируса.

Впрочем, некоторые страны, в том числе Испания, действительно взяли дронов на вооружение. Они летают по городам и оповещают жителей о необходимости оставаться дома и не выходить на улицу.


iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
У нас есть подкаст и его видео-версия

Ссылки по теме:

Apple создала шлем для защиты от COVID-19 Apple создала шлем для защиты от COVID-19

Android-смартфоны стремительно развиваются, но вредят сами себе. iPhone консервативен, и это плюс Apple Android-смартфоны стремительно развиваются, но вредят сами себе. iPhone консервативен, и это плюс Apple

Netflix создаст фонд поддержки пострадавшим работникам киноиндустрии из-за пандемии коронавируса COVID-19 Netflix создаст фонд поддержки пострадавшим работникам киноиндустрии из-за пандемии коронавируса COVID-19