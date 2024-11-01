Две причины не покупать новые MacBook Pro

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.

На днях Apple выпустила самые мощные MacBook Pro в истории компании, которые получили только новые чипы M4, поддержку Thunderbolt 5 и дисплеи с нанотекстурой в качестве опции. От моделей предыдущих трёх лет они не слишком сильно отличаются, поэтому их вполне можно пропустить, чтобы дождаться следующее поколение.Первая причина — OLED-дисплей. По данным нескольких авторитетных инсайдеров, Apple переведёт MacBook Pro на OLED-дисплеи уже в 2026 году. По сравнению с текущими моделями с экранами mini-LED, будущие ноутбуки предложат более яркую и насыщенную цветопередачу, а также улучшенную энергоэффективность.Вторая причина — новый дизайн. Переход на OLED-панели также позволит Apple сделать MacBook Pro более тонкими. Об этом говорил журналист Bloomberg Марк Гурман. Он утверждает, что компания стремится создать класс устройств, которые будут «самыми тонкими и лёгкими продуктами в своих категориях во всей технологической отрасли».Как правило, MacBook покупаются с запасом на несколько лет, поэтому ради новых дисплеев и обновлённого дизайна лучше подождать. Но если вашему MacBook Pro уже больше 4 лет, производительности чипа М-серии вам катастрофически не хватает, а аккумулятор едва работает без розетки, можете смело обновляться на новые модели. Ну а в качестве первого в жизни «мака» лучше рассматривать MacBook Air.