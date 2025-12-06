Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

Двухсторонний смартфон: мини-читалка с MagSafe превращает iPhone или Pixel в электронную книгу

Александр


Гонконгская компания XTEINK представила, возможно, самую компактную электронную читалку на рынке — модель X4. Устройство с 4,3-дюймовым экраном весит 74 грамма и имеет габариты 114×69×5,9 мм. Главной особенностью новинки стала поддержка магнитного крепления MagSafe, позволяющая прилепить читалку к задней панели iPhone и некоторых моделей Android-смартфонов.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Читалка X4 позиционируется как спутник для смартфона, превращающий его в двусторонний гаджет: социальные сети и развлечения на основном экране, а чтение книг — на дополнительном E-Ink-дисплее сзади. Аккумулятора ёмкостью 650 мА·ч, по заявлениям производителя, хватит на две недели автономной работы при чтении до 3 часов в день. Ультракомпактный формат потребовал компромиссов. У экрана отсутствует собственная подсветка, а плотность пикселей составляет 220 ppi, из-за чего текст может выглядеть менее чётким по сравнению с флагманскими аналогами. Кроме того, в самом корпусе магнитов нет — они поставляются в виде отдельных стикеров в комплекте. Для тех, кто не хочет их клеить, доступен магнитный чехол за $9.



Читалка поддерживает карты памяти microSD объёмом до 512 ГБ и работает только с книгами в форматах EPUB и TXT без DRM-защиты. Управление осуществляется через две боковые кнопки для перелистывания страниц. Пользователи могут загружать собственные шрифты. Устройство выпускается в двух цветах — белом и чёрном. Стартовая цена составляет $70 (около 5400 рублей по текущему курсу). XTEINK X4 явно не предназначена для замены полноценной электронной книги, но предлагает удобное решение для тех, кто хочет читать с комфортом, не отвлекаясь на смартфон.
-1
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Cсылки по теме:
Никому не нужен: iPhone Air не продаётся даже за полцены на вторичке
Apple назвала 17 лучших приложений для iPhone, iPad и Mac
Большинство людей никогда не увидят главную фишку дисплея iPhone 17, и вот почему

Рекомендации

Рекомендации

Не такие, как все: обзор наушников Nothing Headphone (1)
Что взять с собой в поездку и кайфовать в дороге
В России стартует производство китайских автомобилей
Samsung добавит в One UI 8.5 крутейшую функцию для экономии заряда

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии