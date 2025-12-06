Двухсторонний смартфон: мини-читалка с MagSafe превращает iPhone или Pixel в электронную книгу





Гонконгская компания XTEINK Гонконгская компания XTEINK представила , возможно, самую компактную электронную читалку на рынке — модель X4. Устройство с 4,3-дюймовым экраном весит 74 грамма и имеет габариты 114×69×5,9 мм. Главной особенностью новинки стала поддержка магнитного крепления MagSafe, позволяющая прилепить читалку к задней панели iPhone и некоторых моделей Android-смартфонов. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Читалка X4 позиционируется как спутник для смартфона, превращающий его в двусторонний гаджет: социальные сети и развлечения на основном экране, а чтение книг — на дополнительном E-Ink-дисплее сзади. Аккумулятора ёмкостью 650 мА·ч, по заявлениям производителя, хватит на две недели автономной работы при чтении до 3 часов в день. Ультракомпактный формат потребовал компромиссов. У экрана отсутствует собственная подсветка, а плотность пикселей составляет 220 ppi, из-за чего текст может выглядеть менее чётким по сравнению с флагманскими аналогами. Кроме того, в самом корпусе магнитов нет — они поставляются в виде отдельных стикеров в комплекте. Для тех, кто не хочет их клеить, доступен магнитный чехол за $9.Читалка поддерживает карты памяти microSD объёмом до 512 ГБ и работает только с книгами в форматах EPUB и TXT без DRM-защиты. Управление осуществляется через две боковые кнопки для перелистывания страниц. Пользователи могут загружать собственные шрифты. Устройство выпускается в двух цветах — белом и чёрном. Стартовая цена составляет $70 (около 5400 рублей по текущему курсу). XTEINK X4 явно не предназначена для замены полноценной электронной книги, но предлагает удобное решение для тех, кто хочет читать с комфортом, не отвлекаясь на смартфон.