Двухсторонний смартфон: мини-читалка с MagSafe превращает iPhone или Pixel в электронную книгу

Гонконгская компания XTEINK представила, возможно, самую компактную электронную читалку на рынке — модель X4. Устройство с 4,3-дюймовым экраном весит 74 грамма и имеет габариты 114×69×5,9 мм. Главной особенностью новинки стала поддержка магнитного крепления MagSafe, позволяющая прилепить читалку к задней панели iPhone и некоторых моделей Android-смартфонов.
Читалка поддерживает карты памяти microSD объёмом до 512 ГБ и работает только с книгами в форматах EPUB и TXT без DRM-защиты. Управление осуществляется через две боковые кнопки для перелистывания страниц. Пользователи могут загружать собственные шрифты. Устройство выпускается в двух цветах — белом и чёрном. Стартовая цена составляет $70 (около 5400 рублей по текущему курсу). XTEINK X4 явно не предназначена для замены полноценной электронной книги, но предлагает удобное решение для тех, кто хочет читать с комфортом, не отвлекаясь на смартфон.